Lions halten Play-off-Chance am Leben

Die Dukes starteten sehr motiviert in das Auswärtsspiel, trafen hochprozentig und waren immer um ein paar Punkte in Führung. Vor allem Gamble jr. machte den Klosterneuburgern aber das Leben schwer, der Amerikaner in Diensten der Lions scorte bereits 12 Punkte im ersten Viertel. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb das Spiel spannend. Die Lions eroberten zur Mitte des Viertels die Führung und zwangen die Dukes zu einem Timeout. Die Verschnaufpause fruchtete und die Klosterneuburger waren zur Pause mit 48:46 in Front. Nach der Halbzeitpause blieb das Spiel weiterhin auf mäßigem Niveau. Ab Mitte des Viertels setzten sich die Dukes mit einem 14:4-Run ab und waren nach 30 Minuten um elf Punkte vorne. Anfang des Schlussabschnitts betrug die Führung bereits 14 Punkte, aber dann verloren die Klosterneuburger komplett den Faden und zwei Minuten vor dem Ende übernahm Traiskirchen mit einem Dreier von Falzon die Führung. Die Lions sind nun komplett am Drücker und gewinnen verdient mit 97:95.

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Ich bin sehr glücklich, wir haben einen großen Rückstand wett gemacht. Ich will unserem Publikum danken, ihr seid heute der 6. Mann gewesen. Gratulation auch an Klosterneuburg, sie spielten eine gute Partie.“

Taveion Hollingsworth, Spieler Lions: „In der ersten Halbzeit haben wir eine schlechte Defense gespielt. Der Coach hat uns in der Pause gesagt, dass wir eine bessere Defense spielen müssen und das haben wir zumindest am Schluss getan.“

Chris O‘Shea, Coach Dukes: „Wir haben das Spiel aus zwei Gründen verloren: Wir haben 21 Offensivrebounds zugelassen, das ist einfach zu viel. 15:0-Freiwürfe für die Lions im letzten Viertel, ist der andere Grund. Wir müssen besser sein bei den Rebounds, bei den Freiwürfen habe ich keine Ahnung.“

James Murray-Boyles, Spieler Dukes: „Es war ein gutes Spiel, beide Teams haben hart gespielt. Die Partie war emotional und das Publikum toll mit einer großartigen Atmosphäre, am Ende haben die Lions die wichtigen Würfe getroffen.“

Beste Werfer: Gamble jr. 26, Schmit 16, Hollingsworth 15 bzw. Murray-Boyles 31, Waldin-Mullings 23, Jakubowski 15