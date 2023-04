Lions schaffen Klassenerhalt: Kostic sei Dank

Werbung

Dieses Spiel war an Dramatik nicht zu überbieten. Die Traiskirchen Lions schlagen die Fürstenfeld Panthers nach Verlängerung. Der Klassenerhalt ist damit geschafft. Alle Eventualitäten im Abstiegskampf können die Löwen nun egal sein. Geschäftsführer Paul Handler weiß, bei wem er sich zu bedanken hat: Der 17-jährige Aleksej Kostic war an diesem Abend mit 34 Punkten der alles überragende Mann. „Ich bin zwar selbst noch nicht so alt, aber so eine Leistung eines 17-Jährigen habe ich noch nie gesehen“, gerät Handler ins Schwärmen: „Aleksej hat ein mega tolles Spiel gemacht. Er hat auch nicht irgendwelche Würfe getroffen. Er kann so variabel werfen.“

Hahn mit wichtigem Dreier gegen seinen Ex-Verein

Sonderlob gab es nicht nur für das Traiskirchner Wunderkind, sondern auch für Lukas Hahn. Zwei Minuten vor dem Ende lagen die Lions mit sieben Punkten in Rückstand. Kostic und Emilio Banic verkürzten und dann feuerte Lukas Hahn vier Sekunden vor dem Ende einen Distanzwurf ins Netz. „Lukas kann keine absolute Top-Partie gespielt, aber mit ganz viel Herz“, meint Handler.

Am Samstag verabschieden sich die Traiskirchner mit dem Heimspiel gegen die Timberwolves in die Sommerpause. „Wir wollen uns von den Fans gebührend für die Unterstützung während der gesamten Saison bedanken und mit Würde und Ehre auftreten.“