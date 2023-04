Lions verabschieden sich mit klarem Sieg in die Sommerpause

Werbung

Fast jeder Wurf der Traiskirchner fand im ersten Viertel den Weg in den Korb, somit führten die Hausherren nach zehn Minuten bereits zweistellig. Die Timberwolves kämpften sich im zweiten Viertel auf sechs Punkte heran, dann ogen die Lions aber wieder davon. Das dritte Viertel verlief ausgeglichen, die Runs der Timberwolves konnten von Traiskirchen immer wieder gestoppt werden. Im Schlussviertel gelang den Timberwolves keine Überraschung mehr und die Lions gewonnen auch in dieser Höhe verdient.

Stimmen zum Spiel

Paulius Barkus, Assistent Coach Lions: „Obwohl es der Entstand vielleicht anders wirken lässt, war das kein einfaches Spiel. Wir haben es geschafft, den Vorteil vom ersten Viertel zu verwalten und uns den Sieg zu holen. Es ist schade, dass es unser letztes Saisonspiel war, denn die Unterstützung unserer Fans war immer ein Wahnsinn. Ich werde das vermissen und ich denke allen, die das erlebt haben, wird es ähnlich gehen."



Emilio Banic, Spieler Lions: „Starkes Spiel auf jeden Fall, ich möchte sowohl den Timberwolves als auch meiner Mannschaft gratulieren. Die Timberwolves haben bis zum Ende nie aufgegeben. Sie haben viel Herz und wir haben schon im Vorhinein gewusst, dass es sicher ein knappes Spiel sein wird. Wir haben da überlebt, haben einen sehr guten Wurftag gehabt. Wir haben aber auch stark verteidigt und das, was wir uns durch das Scouting vorgenommen haben, auch umgesetzt. Ich freue mich wirklich, mit diesen Jungs eine Saison gespielt zu haben. Gratulation auch den Timberwolves zu einer hervorragenden Saison.“



Hubert Schmidt, Coach Timberwolves: „Gratulation an Traiskirchen, sie haben uns in der ersten Halbzeit keine Chance gelassen. Wir haben dann zwar mehr und mehr Mittel gefunden Stopps in der Defense zu kreieren, ein Comeback war aber aufgrund des großen Rückstands nicht mehr möglich. Wir haben trotzdem nicht aufgehört zu fighten.“



Elias Wlasak, Spieler Timberwolves: „Gratulation an Traiskirchen, sie haben heute eine wahnsinnige Trefferquote gehabt. Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht verteidigt und sind dann einen Rückstand hinterhergelaufen. Gratulation und einen schönen Sommer,“



Beste Scorer: Emilio Banic 23, Ilja Gromovs 21 (10 Reb), Lukas Hahn 15 bzw. Jonas John 19, Elias Wlasak und Chris Vogt (15 Reb) je 15, Philipp D'angelo 9