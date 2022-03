Lions verlieren Play-offs aus den Augen

Werbung

Traiskirchen versuchte von Anfang an, die Zone dicht zu machen, was zu vielen offenen Distanzwürfen der Wölfe führte. Die Wiener trafen diese aber zunächst nicht, was einen 7:0-Start der Lions zur Folge hatte. Die aggressive Timberwolves-Defense machte es den Niederösterreichern aber auch nicht leicht, sodass das Auftaktviertel mit 14:12 letztlich nur knapp an die Löwen ging.

In Abschnitt zwei erwischten erneut die Traiskirchner den besseren Start. Langsam, aber sicher warfen sich die Wolves allerdings warm. Bis zur Halbzeitpause konnte die Schmidt-Truppe so wieder verkürzen. Bei 38:36 für die Gäste ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es dann genau umgekehrt, die Donaustädter zogen davon, ehe Traiskriche aus der Distanz heiß lief und bis zum Viertelende auf minus ein herankam (53:54).

In den letzten Minuten blieb es durchgehend eng, etwas mehr als eine Minute vor Schluss lagen die Lions aber um fünf Punkte voran und damit auf Siegeskurs. Die Wiener verkürzten dann rasch auf minus drei und wenig später wurde auch noch Wolves-Big-Man Fifolt an die Linie geschickt. Dieser verwertet einen Freiwurf, Lanegger sicherte sich den Offensiv-Rebound und wenig später verwertete John einen Dreier zur Führung der Wiener. Die Löwen konnte nun nicht mehr scoren und mussten so die äußerst knappe Niederlage (71:72) hinnehmen.

Stimmen zum Spiel

Hubert Schmidt, Coach Timberwolves: „Es war ein schircher-schöner Sieg. Wir haben am Anfang gar nichts getroffen, wollten unseren Inside-Vorteil ausnutzen, haben sehr viele offene Würfe bekommen, die wir aber nicht verwerten konnten. Sind dann aber etwas besser ins Spiel gekommen offensiv und haben uns eine Führung erarbeitet. Aber Traiskirchen mit ihrer Wurfqualität hat das Ruder wieder herumgerissen. Am Ende haben wir einfach irgendwie weitergekämpft und mit einem super Play – einem Offense-Rebound nach einem Freiwurf und einem Dreier – und dann noch super Defense das Spiel entschieden. Es geht ganz knapp unten in dieser Gruppe zu und da zählt so ein Sieg umso mehr.“

Jakob Szkutta, Spieler Timberwolves: „Wir haben heute 40 Minuten gekämpft. Das war phasenweise sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir sind drangeblieben und am Ende haben wir gesehen, obwohl Traiskirchen gute Würfe getroffen hat, dass wir diese Partie noch gewinnen können. Und natürlich war es ein bisschen glücklich, aber die harte Arbeit hat sich ausgezahlt und jetzt können wir mit Selbstvertrauen in die nächsten Spiele gehen.“

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Gratulieren an die Timberwolves zu einem verdienten Sieg. Aber auch ein Lob an meine Spieler, wir haben zwei schwierige Wochen mit Covid hinter uns und haben heute ohne Training gespielt. Wir werden uns jetzt natürlich auf die nächste Aufgabe vorbereiten.“

Karl Gamble, Spieler Lions: „Großartiges Spiel von den Timberwolves, sie haben wirklich hart gespielt. Wir hätten besser sein können, speziell unsere körperliche Fitness, aber wir schauen jetzt aufs nächste Spiel. Da müssen wir bereit sein.“