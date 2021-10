Die gestreiften Garnelen aus dem Ostatlantik, namens Gamberoni, gelten als Delikatesse, nicht nur im französischen Mühlhausen, der Heimat von Matt Gamberoni. Nach Karl Gamble ist der 30-Jährige der zweite Big Man (2,08 Meter) der wegen seines Namens wohl für den ein oder anderen Schmunzler sorgen wird. Doch die Garnele der Löwen ist nicht nach Traiskirchen gekommen, um im Pierino fein zu dinieren, sondern um Basketball zu spielen.

Mit welchen Attributen Gamberoni die Lions von einem Engagement überzeugte? „Wir haben einen starken, physischen Inside-Spieler gebraucht. Der Coach glaubt, dass er die Voraussetzungen mitbringt“, begründet Obmann Ernst Nemeth. Die Niederlage im NÖ-Cup gegen St. Pölten zeigte, dass den Lions eben diese Physis noch abgeht, weil mit Max Schuecker der zweite etatmäßige Center verletzungsbedingt fehlt, und zwar noch mehrere Wochen.

Gamberoni ist der Ersatz, wurde mit einem Vertrag für die nächsten drei Monate ausgestattet: „Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der bereit ist, dass für drei Monate zu machen. Ich habe ihm auch gesagt, dass wenn er gut ist, länger bleiben kann“, schildert Nemeth, mit einem ähnlichen Deal, Dani Koljanin, machte Traiskirchen in der Vorsaison ja keine so schlechten Erfahrungen.

Zuletzt spielte die Center-Forward-Kombo Gamberoni in der zweiten griechischen Liga. 2017/18 spielte er für Graz, kam damals auf 15,5 Punkte im Durchschnitt.