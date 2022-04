Neue Führung für die Traiskirchen Lions

Werbung

Seit 2016 ist Ernst Nemeth an der Spitze der Traiskirchen Lions. Im Sommer ist für ihn als Obmann Schluss. Das gaben die Löwen am Donnerstagabend offiziell bekannt. Ab der kommenden Saison ist für den Profi-Betrieb der Superligisten eine GmbH vorgeschrieben. Vor kurzem wurde die "Traiskirchen Lions Basketball GmbH" gegründet. Deren Geschäftsführer wird Paul Handler, aktuell Obmann der Nachwuchsabteilung. In seiner bisherigen Rolle folgt ihm der frühere Lions-Spieler Michael Schwabl nach.

Nemeth, unter dessen Ära die Lions unter anderem das Play-off-Halbfinale 2018 erreichten, wird mit seinem Unternehmen TQS weiter als Sponsor an Bord bleiben. Weitere Neu- und Umstrukturierungen im Verein werden in den kommenden Wochen und Monaten ausgearbeitet und in weiterer Folge offiziell kommuniziert. In der aktuellen Saison kämpfen die Traiskirchen Lions noch um den Einzug ins Play-off-Viertelfinale. Am Karsamstag (20 Uhr) steigt im Lions Dome das allesentscheidende Duell mit den DC Timberwolves. Der Sieger ist in den Top Acht, der Verlierer muss gegen Klosterneuburg in die Relegation.