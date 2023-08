Neues Logo für die Traiskirchen Lions

Der freigestellte, dunkelrote Löwenkopf war in den vergangenen Jahren ominpräsent im Lions Dome. Nun hat das Logo ausgedient. Am Dienstag präsentierten die Traiskirchen ihr neues Emblem. Das neue Logo hat einen weißen Innenkreis, auf dem ein Löwenkopf zu sehen ist, aber nicht wie bisher von der Seite, sondern von vorne. Rund herum gibt es eine rote Umfassung. Der Ortsname Traiskirchen ist in der oberen Hälfte zu lesen. Dieser war beim alten Logo ja gar nicht präsent. In der Mitte ist „Est. 1966“, zu lesen, also seit 1966, eine Anspielung auf das Gründungsjahr der Lions. Neben dem Hauptlogo für die Lions gibt es auch eine Variante für das Cheer-Team, also die Cheerleaders und die Lionesses, also die Damen-Teams.

Foto: Traiskirchen Lions

Geschäftsführer Paul Handler erklärt den Schritt: „Es geschieht mit großer Freude und großem Stolz, dass wir unser neues Logo vorstellen. Wir haben intern lange daran gearbeitet, ein Design zu entwickeln, das unsere Geschichte und den Stolz in Traiskirchen ehrt und gleichzeitig die Leidenschaft und Entschlossenheit zeigt, mit der wir uns auf die Zukunft ausrichten. Wir Lions sind mehr als ein Verein – wir sind ein Symbol für Zusammenhalt, Stärke und den unermüdlichen Willen, besser zu werden und unsere Ziele zu erreichen. Der Blick auf den Namen ‚Traiskirchen‘ in unserem Logo erinnert uns daran, wo wir herkommen und welche Bedeutung unsere Stadt für uns hat. Wir sind stolz darauf, unsere Stadt zu vertreten und als Botschafter für diese auftreten zu dürfen.“