Von „Schande und Arbeitsverweigerung“, sprach Coach Markus Pinezich. Obmann Ernst Nemeth drückte es schon fast diplomatisch aus, betitelte die Darbietung seiner Lions bei den Timberwolves als „peinlich“. Das 60:87-Debakel war der nächste Nackenschlag. Die Lions gehen als Tabellenletzter in die Relegation. Die Timberwolves haben in der Best-of-Five-Serie damit höchstens drei Heimspiele, die Lions nur zwei.

Ohne Fans ist der Vorteil vielleicht um eine Nuance kleiner. Doch ein Blick in die Statistik zeigt, dass der Heimvorteil durchaus den Ausschlag geben kann. Die Lions gewannen nur eines ihrer letzten 25 Liga-Auswärtsmatches. Die Timberwolves sind auf fremden Courts in dieser Saison überhaupt noch erfolglos. Der letzte Auswärtssieg datiert vom 1. März des Vorjahres – ausgerechnet in Traiskirchen. Im Wolves Dome gewannen die Traiskirchner nur das erste der bisherigen fünf Superliga-Spiele.

Nachdenklicher als die Bilanzen stimmte so manchem der Auftritt der Löwen im letzten Qualifikationsrunden-Match. „Die Timberwölfe haben ihr Herz am Parkett gelassen, das hätte ich mir von meiner Mannschaft auch erwartet“, ist Nemeth verschnupft, auch weil die Schuld für die sportliche Misere immer wieder bei ihm gesucht wird. „Ich habe vor der Saison gesagt, dass ich mich in sportliche Belange nicht einmische.“ Diese Agenden haben Pinezich und Kristijan Nikolic über. Dieses Duo soll vor dem Start der Relegation ein schriftliches Statement verfassen, wie diese desaströse Spielzeit noch zu einem halbwegs versöhnlichen Ende gebracht werden kann, sprich der Abstieg verhindert wird. Außerdem ist das Trainergespann gefordert, die Stimmung innerhalb des Teams nicht kippen zu lassen. Dass es nach so viel Negativerlebnissen rumort, ist ohnehin klar.

Während die Lions sportlich noch tiefer in die Krise rutschten, gab es zu Wochenbeginn zumindest eine kleine positive Meldung. „Ich habe am Montag die detaillierten Lizenzunterlagen weggeschickt“, berichtet Vereinchef Nemeth. Die Gemeinde rund um Bürgermeister Andreas Babler, SPÖ, sicherte die nötige Unterstützung zu. Bis dahin war es ja nicht klar, ob die Traiskirchner die nötigen 400.000 Euro zusammenkratzen können. Selbstverständlich muss der Lizenzausschuss auch erst einmal die Spielerlaubnis für die kommende Superliga-Saison erteilen, aber ein erster Schritt ist gemacht. Wenn es nach Nemeth geht, sollen weitere folgen: „Mit 400.000 Euro werden wir in der nächsten Saison wieder Neunter oder Zehnter. Das macht halt nicht wirklich Spaß.“ Den Weg nach oben könnte nur ein neuer Sponsor ebenen und den suchen die Lions seit Jahren vergebens.