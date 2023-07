Sextett verlässt Traiskirchen Lions

Die Traiskirchen Lions werden kommende Saison wieder ein neues Gesicht bekommen. Der Verein verabschiedet in diesen Tagen sechs Spieler: Die Legionäre Evan Taylor, Emilio Banic und Ilja Gromovs, sowie die Österreicher Lukas Hahn, David Makivic und Hannes Kogelnik.

Taylor sucht einerseits eine neue Herausforderung und ist andererseits nach seiner schwierigen Fußverletzung auch noch nicht hundertprozentig fit. Der großgewachsene Lette Gromovs möchte wieder in einer größeren Liga spielen: „Das war schon Glück, dass wir ihn im Dezember überhaupt bekommen haben“, war Geschäftsführer Paul Handler klar, dass Traiskirchen für das Duo nur eine Zwischenstation war.

Traiskirchen will mit vier Legionären starten

Enger war die Entscheidung bei Banic: „Er hat gute Leistungen geboten. Wir haben uns bei der Kadergestaltung aber für einen bisschen einen anderen Weg entschieden“, sollen etwa die Youngsters Aleks Kostic und Nils Kühteubl größere Rollen in der Superliga übernehmen.

Am Österreicher-Sektor orientieren sich die Löwen ebenfalls um. Hahn, Makivic und Kogelnik sollen durch zwei externe Neuzugänge ersetzt werden. Dazu will der Verein Jonas Winkler und David Hofstädter forcieren. Weiter in Traiskirchen bleibt Max Schuecker. Der Center fiel die letzten zweieinhalb Jahre nahezu komplett aus. „Jetzt sollte er fit sein“, hofft Handler, der verspricht: „Wir werden in dieser Saison gleich mit vier Legionären starten.“ Die Augen und Ohren sind in alle Richtungen offen.

Übersee ist gleich interessant wie das europäische Ausland, meint Handler: „Früher haben wir oft Europäer genommen, die ohne Rot-Weiß-Rote-Karte spielen können. Jetzt sind wir soweit, dass das eigentlich egal ist. Es entscheidet die Qualität der Spieler.“ Eine Option könnte Davon Clare werden. Der US-Boy überzeugte letzte Saison bei seinen wenigen Einsätzen für die Lions, ehe ihn eine schwere Beinverletzung abrupt stoppte.