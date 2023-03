Tolles Spiel, aber keine Punkte für die Traiskirchen Lions

Werbung

In einem sehenswerten Spiel wechselte die Führung in der ersten Spielhälfte mehrmals. Die Niederösterreicher punkten vermehrt aus der Distanz, haben auch den Rebound unter Kontrolle und führen zur Halbzeit mit 38:34. Nach der Pause kommen die Steirer immer besser ins Spiel, scoren vor allem durch Krstic und übernehmen die Führung. Nach einem zwischenzeitlichen 15-Punkte-Rückstand kämpfen sich die ersatzgeschwächten Löwen nochmals bis auf vier Punkte heran, müssen sich aber am Ende mit 70:78 geschlagen geben.

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Es war ein gutes und spannendes Spiel, mit qualitativ hohem Basketball. Ich bin sehr zufrieden, wie unsere jungen Spieler heute gespielt haben und ich erwarte das auch in den nächsten Spielen.“

Emilio Banic, Spieler Lions: „Es war ein sehr schweres Spiel für uns. Wir haben 33 Minuten wirklich gut gespielt, danach ist uns etwas die Luft ausgegangen, weil wir eine sehr kleine Rotation gehabt haben. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir kämpfen weiter.“

Adnan Bajramovic, Ass. Coach Bulls: „Traiskirchen hat uns einen sehr guten Kampf geliefert, aber wir haben ab der zweiten Halbzeit das Spiel kontrolliert und das Spiel verdient gewonnen.

Nemanja Krstic, Spieler Bulls: „Gratulation an Traiskirchen für einen guten Kampf. Es war ein gutes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute. Traiskirchen ist zu Hause immer schwer zu spielen, aber wir haben unsere Würfe am Ende gut getroffen.“