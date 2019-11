Weiter vier Punkte hinter dem Duo liegen weiter die Kapfenberg Bulls. Der Meister kam bei den unverändert drittplatzierten Welsern in einer stark defensiv geführten Partie zu einem 68:57-Erfolg. Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt Gmunden BC Vienna, das Match der Vienna Timberwolves gegen UBSC Graz wird erst am 11. Jänner stattfinden.