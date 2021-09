Die Seuchensaison 2020/21 soll in Traiskirchen vergessen gemacht werden. Im Autohaus Keglovits in Trumau stellten die Lions jene Akteure vor, die das bewerkstelligen sollen. Allen voran Neo-Coach Nenad Josipovic: "Ich kann versprechen, dass das Team und ich alles tun, damit es nie wieder so weit kommt, wie letztes Jahr." Bisher absolvierte die neuformierte Mannschaft 28 gemeinsame Trainings. "In den drei Wochen hat die Mannschaft ein gutes Bild gemacht", erzählt Josipovic: "Ich bin zufrieden, ob die Mannschaft zufrieden mit dem Trainer ist, ist eine andere Frage", scherzt der Trainer. Eine spannende Konstellation ist, dass der 58-Jährige als ältester Trainer der Liga die jüngste Mannschaft (im Durchschnitt 21,4 Jahre) unter seinen Fittichen hat.

Captain Schmit für Chance dankbar

Als neuer Spielführer fungiert zukünftig Oscar Schmit. Der 24-Jährige war in der letzten Spielzeit vereinslos, kehrt nun an seine alte Wirkungsstätte zurück. "Ich bin sehr dankbar, dass mir Traiskirchen noch einmal die Chance gibt, ich werde sie nutzen." Auf dem Legionärsplätzen gibt es heuer auch zwei US-Amerikaner. Taveion Hollingsworth und Karl Gamble haben auch schon ein paar Worte Deutsch gelernte, etwa Danke und Entschuldigung. Dem Malteser Aaron Falzon gefällt, dass es in Österreich im Vergleich zu seiner Heimat mehr Grünflächen gibt und der Bosnier Thiomir Vranjes soll mit seiner Erfahrung, unter anderem aus dem Nationalteam den Lions weiterhelfen.

"The Sky is the Limit"

Als Stimmungskanone in der Mannschaft gilt Kosmopolit Hannes Kogelnik, der Österreichische Staatsbürger, spielte zuletzt in den USA, wurde in Frankreich geboren, antwortete auf die Interviewfragen auf Englisch. Neuzugang Lukas Hahn gab währenddessen aus "The Sky ist the Limit". Das gilt auch für die jungen Wilden des Löwenrudels. Allen voran für David Makivic, der 20-Jährige zeigte schon in der letzten Saison auf, will nun den nächsten Schritt machen. Genauso wie der 15-jährige Aleksej Kostic, der erstmals im Kader des Superligisten steht. Als einzigen Ausfall haben die Traiskirchner bis dato Max Schuecker zu beklagen. Der Center kann erst in zwölf Wochen wieder einsteigen.

Erfolgshungrige Typen

Dem neuen Kader traut Obmann Ernst Nemeth einiges zu: "Wir wollen im Grunddurchgang unter die ersten Sechs und danach auch in den Play-offs eine gute Figur machen", gibt der Vereinschef vor, der glaubt die richtigen Schlüsse aus dem Fast-Abstieg gezogen zu haben. "Wir sind seit 1983 in der ersten Liga. Wir haben gesagt es geht nicht, dass Traiskirchen runtergeht. Ich bin 50 Jahre im Basketball, traue mir zu, zu beurteilen welche Typen es braucht", sieht Nemeth den Lions-Kader deutlich stärker als in der Vorsaison.