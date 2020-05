Wann dürfen die Basketballer wieder in die Halle? Hoffnung besteht, dass es in wenigen Wochen der Fall sein könnte. „Ich zappel schon“, meint Traiskirchen-Coach Markus Pinezich. Der 31-Jährige weiß aber genau, dass Vorsicht nach wie vor geboten ist.

Durch die Autoimmunerkrankung ALSP und eine fehlende Milz gehört Pinezich zur Risikogruppe. „Ich habe mir schon Masken gekauft, mit denen ich nicht nur andere, sondern auch mich selbst vor Ansteckung schütze“, schildert der Basketball-Coach. Dennoch will er vor einer Rückkehr in die Halle Rücksprache mit seinen Ärzten halten, davor heißt es freilich abwarten, welche Auflagen kommen. Bis dahin genießt Pinezich weiter die Zeit mit seiner Familie und bildet sich fort. „Ich habe begonnen Kroatisch zu lernen, das kann beim Basketball nicht schaden“, außerdem schreibt er an seiner Basketball-Philosophie und nimmt an Online-Trainerkursen teil.

Seinen Job als Lehrer geht er schon länger nicht mehr nach, schlägt im Trainer-Business die professionelle Schiene ein. Doch langfristige Planungen sind im Geschäft derzeit schwer. Auch in Traiskirchen, wo das Budget für die nächste Saison noch nicht steht. „Was ich weiß, hat kein Spieler der Kampfmannschaft einen Vertrag über die Saison hinaus. Deshalb ist der Kontakt da zuletzt ziemlich abgerissen“, erzählt Pinezich, dessen eigene Zukunft im Löwenrudel ebenso noch nicht geklärt ist. Mit seiner U19 – Pinezich kam im Sommer ja als Nachwuchs-Coach. Nach der Trennung von Zoran Kostic übernahm er auch die Superliga-Löwen – ist er fast täglich im Kontakt. Neben den Individualtrainings gibt es auch gemeinsame Einheiten via Zoom.