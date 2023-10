Traiskirchen gegen BC Vienna chancenlos

Nach dem Kantersieg zum Auftakt gegen die Fürstenfeld Panthers war das Spiel bei Vorjahresfinalist Wien die erste echte Standortbestimmung für die Traiskirchen Lions. BC Vienna zeigte den Löwen aber vom Start weg die Grenzen auf. Die Bundeshauptstädter scorten im ersten Viertel 27 Punkte und setzten sich damit bereits zweistellig (+12) ab. In weiterer Folge gestalteten die Traiskirchner das Spiel zwar ausgeglichener, doch heran kamen sie nicht - BC Vienna führte zur Pause mit 14 Punkten, nach Abschnitt drei mit 19 Punkten. Im Schlussviertel schönten die Lions das Ergebnis noch etwas - 69:83. Trotzdem: BC Vienna war an diesem Sonntagabend zumindest eine Klasse besser als Traiskirchen. Besonders beeindruckend war die Wiener Trefferquote von jenseits der Dreierlinie (48 %).

Stimmen zum Spiel

Hrovje Radanovic, Head Coach Vienna: "Gratulation an meine Mannschaft, aber das ist erst das zweite Spiel der Saison. Wir haben noch die ganze Saison vor uns, wir müssen demütig bleiben und hart arbeiten. Das ist alles, was ich von ihnen verlange."



Bogic Vujosevic, Kapitän Vienna: "Der erste Sieg der Saison. Ich glaube, wir haben insgesamt ein gutes Spiel gespielt, aber wir haben noch viel Platz für Verbesserungen. Das ist erst der Anfang, wir freuen uns schon auf das nächste Spiel."



Fabricio Vay, Spieler Lions: „Leider haben wir nicht die Konzentration für 40 Minuten gehabt. Wir waren im ersten Viertel nicht da und Vienna ist ein super Team. Wir müssen uns verbessern für die nächste Woche.“



Radomir Mijanovic, Head Coach Lions: „Gratulation an Wien. Sie haben heute sehr gut vom Dreier getroffen, es waren zehn getroffene Dreier in der ersten Halbzeit, danach war es sehr schwer wieder zurückzukommen. Wir sind schon auf das nächste Spiel fokussiert.“



Beste Scorer: Davor Konjevic 26, Bogic Vujosevic 24, Demarkus Stuckey Jr. 23 bzw. Demarcus Demonia und Edgars Lasenbergs je 14, Davon Clare 12, Fabricio Vay 11