Am Donnerstag (19 Uhr) starten die Traiskirchen Lions in die Saison. Auswärts geht es gegen UBSC Graz, den letztjährigen Prügelknaben der Liga. „Sie sind um 1.000 Prozent stärker“, weiß Traiskirchens Manager Stefan Höllerl, dass die Steirer am Transfermarkt kräftig nachjustiert haben, dabei vor allem auch von der gefallenen Legionärsquote profitierten.

Ähnlich wie die Grazer verhielt sich die halbe Liga. Zahlreiche neue Gesichter werden in dieser Saison über die ABL-Courts dribbeln. „Die Liga ist wesentlich stärker, als noch in der letzten Saison“, ist Höllerl überzeugt. Ein eindeutiger Meisterschaftsfavorit ist da noch nicht auszumachen. Auf der langen Liste der potenziellen Anwärter stehen sicher die Vorjahresfinalisten Kapfenberg und Gmunden, NÖ-Rivale Klosterneuburg, das sich mit den Teamspielern Maximilian Hopfgartner und Moritz Lanegger verstärkte, sowie Wels.

Und was ist für die Lions drin? „Wir sind sicher gleichstark wie in der letzten Saison, vielleicht noch den Tick besser“, will Höllerl mit seinem Verein wieder an der Tabellenspitze mitmischen.

Anders als bei den anderen Vereinen blieb in Traiskirchen der Mannschaftskern zusammen, das kann in den ersten Runden in zweischneidiges Schwert sein. Einerseits sind die Lions eingespielter, andererseits auch leichter ausrechenbar. Höllerl dazu: „Ich bin ein Freund des Eingespieltseins. Die Gegner haben in der letzten Saison auch gewusst, was auf sie zukommen und ihnen ist oft trotzdem nichts eingefallen.“