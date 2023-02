Traiskirchen Lions bekommen von Wels die Grenzen aufgezeigt

Werbung

Das Spie begann schnell und zuweilen chaotisch. Profitieren konnte davon vor allem die Flyers, die sich in Abschnitt eins eine Führung von neun Punkten herausspielten. In Folge bauten die Welser die Führung aus, auch weil Talent Starlin Inoa Gil jetzt sieben Punkte in Folge scorte. Die Lions, bei denen einige Akteure nicht ganz fit waren, kämpften zwar beherzt weiter, lagen zur Pause aber schon 31:50 zurück. Nach dem Seitenwechsel fehlte zunächst auf beiden Seiten der Rhythmus, sodass die Oberösterreicher ihren Vorsprung verwalten konnten. Erst im letzten Viertel verkürzten die Löwen etwas, das Spiel war da aber bereits entschieden. Mit 85:72 sicherten sich die Welser einen ungefährdeten Auswärtssieg. Es handelt sich bereits um den sechsten Erfolg hintereinander.

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Headcoach Lions: „Vielen Dank an meine Spieler, einige haben verletzt oder krank gespielt. Danke für den Einsatz, wir schauen jetzt nach vorne.“

Evan Taylor, Spieler Lions: „Hartes Spiel heute in schwieriger Atmosphäre. Danke an die Fans, die uns unterstützt haben. Wels ist ein wirklich gutes Team, aber wir haben bis zum Ende gekämpft trotz einer schwierigen Woche. Wir kämpfen weiter.“

Sebastian Waser, Headcoach Flyers: „Von der ersten Minute weg ein sehr souveräner Auftritt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwergetan. Traiskirchen spielt zuhause sehr gut, sie haben in der zweiten Hälfte noch einmal alles in die Waagschale gelegt. Am Ende des Tages haben wir aber verdient gewonnen.“

Allen Terell, Spieler Flyers: „Das war ein super Spiel heute, die Fans waren der Wahnsinn. Ich bin froh über den Sieg und freue mich auf die Platzierungsrunde.“

Bester Scorer: Evan Taylor 24, Fabricio Vay 15 (10 Rebounds), Ilja Gromovs und Aleksej Kostic je 10 bzw. Austen Awosika 18, Arvydas Gydra 15, Donovan Smith und Allen Glenn je 12.