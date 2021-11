Traiskirchen Lions gastieren beim Tabellenführer

"Wir sind nicht so weit weg", ist Traiskirchen-Obmann Ernst Nemeth überzeugt. Der Vereinschef glaubt also an einen Sieg gegen Graz. Die Steirer sind in der Frühphase der Saison das Team der Stunde, gewannen alle ihre drei bisherigen Superliga-Partien, gehen daher als Favorit in die Partie. Doch auch Traiskirchen setzte in der jungen Spielzeit schon Ausrufezeichen, etwa durch den klaren Auswärtssieg in Wels. Nach dem Cup-Aus gegen Oberwart und der unfreiwilligen Pause (Corona bei Gmunden) will Traiskirchen in die Erfolgsspur zurückkehren.

Ervin Dragsic, Coach Graz: „Wir wollen 32 Minuten von der letzten Partie gegen die Gunners wiederholen – und daraus 40 machen.“

Michael Fuchs, Manager Graz: „Ohne zu spielen an die Tabellenspitze zu kommen – das gefällt uns. Da wollen wir auch ein bisserl bleiben. Daher geben wir am Sonntag alles.“

Nenad Josipovic, Coach Lions: „Nach dem unfreiwillig spielfreien Wochenende sind wir heiß auf das Spiel. Die Jungs haben gut gearbeitet die Woche über und sind top motiviert. Graz ist noch ungeschlagen, wir fahren als Underdog dorthin und wollen 40 Minuten unseren Basketball spielen.“

Oscar Schmit, Spieler Lions: „Graz ist ein gut zusammengestelltes Team, in dem jeder Spieler scoren kann. Unsere Eins-gegen-Eins-Verteidigung muss funktionieren, dann können wir, wenn wir über 40 Minuten unseren Basketball spielen, auch in diesem Spiel überraschen.“