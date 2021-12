Traiskirchen Lions geben gegen Oberwart Sieg aus der Hand

Die Stimmung auf der Tribüne war in der Partie von Anfang an top, erstmals richtig laut wurde es, als Ex-Löwe und Gunners-Kapitän Sebastian Käferle die ersten Punkte des Spiels erzielte. Einen wirklichen Rhythmus konnten die Oberwarter in den folgenden Minuten aber nicht finden. Die Traiskirchner Gäste hingegen trafen zunächst gut und führten so nach Viertel eins mit 22:19. Auch danach waren die Löwen die spielbestimmende Mannschaft. Trotz klarer Rebound-Unterlegenheit setzten sie sich bis zur Pause auf 43:34 ab. Speziell die aggressive Defense der Lions zwang die Gunners immer wieder zu Ballverlusten und ließ nur wenige Punkte zu. Nach der Halbzeitpause zeigten sich die Gunners offensiv verbessert, sie passten den Ball deutlich besser als die Traiskirchner und verkürzten so bis zum Schlussviertel auf 54:56. Dort legten die Löwen noch einmal vor, ehe die Burgenländer und vor allem Käferle die Partie endgültig an sich rissen und einen hart erkämpften 76:70-Heimsieg feierten.

Stimmen zum Spiel

Horst Leitner, Coach Gunners: „Gratulation an beide Mannschaften, war eine gute Leistung nach der Weihnachtspause jetzt bzw. der kurzen Unterbrechung. Gratulation an mein Team, das es mehr wollte.“

Sebastian Käferle, Spieler Gunners: „Es war das erwartet harte Spiel, Traiskirchen hat nichts zu verlieren gehabt, wir sind mit sieben Spielern aufgetreten. Aber wir haben bis zum Ende gekämpft und in der Defense nie zurückgesteckt und das war heute ausschlaggebend. Ich bin unglaublich froh über meine Mannschaft, dass wir heute den Fans so ein Spiel schenken haben dürfen – noch ein Sieg im letzten Heimspiel des Jahres."

Dominik Günthner, Co-Trainer Lions: „Ich bin stolz auf meine Jungs und danke an mein Team. Das war die beste Defensiv-Leistung der Saison. Wir haben gekämpft, waren bis zum Schluss im Spiel. Am Ende haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht und die müssen wir besser machen.“

Lukas Hahn, Spieler Lions: „Schade, dass wir verloren haben, wir haben gut gekämpft. Wir können stolz auf unsere Leistung sein. Gratulation an Oberwart, war ein gutes Spiel, nächstes Match weiterkämpfen.“