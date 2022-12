Traiskirchen Lions geraten gegen Wels unter die Räder

Werbung

Nach einem ausgeglichenen Start setzten sich die Welser zu Ende des ersten Viertels erstmals ab und verteidigen diesen Vorsprung bis zur Pause erfolgreich. Vor allem die sehr gute Wurfausbeute und die Hoheit unter dem Korb waren hauptverantwortlich für die Führung. In der zweiten Spielhälfte änderte sich am Spielgeschehen wenig. Die Traiskirchner waren zwar offensiv besser im Spiel, konnten den Oberösterreichern aber wenig gefährlich werden. Ein 9:2-Run anfangs des letzten Viertels beendete alle Hoffnungen der Niederösterreicher, die mit 91:69 die Heimreise antreten mussten.

Stimmen zum Spiel

Sebastian Waser, Coach Flyers: „Gratulation an meine Mannschaft. Wir haben heute sehr viel richtig gemacht, um das Spiel so zu gewinnen. Danke auch an unsere Fans, die uns in den letzten beiden Spielen super unterstützt haben und jetzt geht es nächste Woche gegen Fürstenfeld.“

Donovan Smith, Spieler Wels: „Ein wichtiger Sieg für uns. Wir können die Hinrunde mit einem Erfolg abschließen und werden ein paar Tage regenerieren und uns dann auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Gratulation an Wels, sie haben heute verdient gewonnen. Wir haben nicht gut gestartet und waren immer in Rückstand. Zweite Halbzeit war zwar besser, aber aufgrund der ersten Halbzeit war nichts mehr möglich.“

Fabrizio Vay, Spieler Lions: „Wir haben heute nicht unseren Basketball gespielt, unsere Energie war nicht da und unsere Verteidigung war sehr schwach. Wir müssen uns auf das nächste Spiel konzentrieren und besser machen. Gratulation an Wels, sie waren das bessere Team heute.“

Beste Werfer: Von Fintel 22 Punkte, Smith 21 (11 Rebounds), Jeter 15 bzw. Taylor 19, Vay 15, Kostic 11