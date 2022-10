Traiskirchen Lions gewinnt Derby in Klosterneuburg

Werbung

Nach einem Kantersieg gegen die Vienna Timberwolves in der Vorwoche siegen die Traiskirchen Lions am fünften Spieltag erneut. Gegen die Dukes sammeln die Lions ihren zweiten Sieg in Folge. Veteran Fabricio Vay übernimmt das Steuer und erzielt insgesamt 24 Punkte – 18 davon von außerhalb der Dreierlinie. Die Lions geben kein einziges Mal die Führung aus der Hand und siegen mit 71:77.

Stimmen zum Spiel

Chris O‘Shea, Head Coach Dukes: „Gratuliere an die Lions, die vor allem in der ersten Hälfte eher dazu bereit waren, die notwendige Intensität an den Tag zu legen. Im Rebounding haben sie uns dominiert. Wir haben zu spät angefangen, unser Spiel zu spielen und so verliert man im Endeffekt.“

Clemens Leydolf, Spieler Dukes: „Wir haben einige Offensivrebounds zugelassen, die zu zweiten Chancen führen. Traiskirchen hat heute sehr gut getroffen und somit verdient gewonnen. Nun müssen wir uns auf das bevorstehende Cupspiel gut vorbereiten.“

Radomir Mijanovic, Head Coach Lions: „Es war ein gutes Spiel, beide Teams haben gut gekämpft. Wir haben sehr starke Defense gespielt heute, deshalb gratuliere an meine Jungs! Danke an die Fans!“

Aleksandar Andjelkovic, Spieler Lions: „Ich glaube der Grund, warum wir heute gewonnen haben, ist, dass wir am Defensiv-Rebound viel härter gearbeitet haben. Wir sind in den Schlüsselmomenten cool geblieben und fahren deshalb heute mit dem Sieg heim.“

Scorer: Bracey-Davies 21, Miletic 15, Blazevic 11, Bauer 7, Alper 5, Nurse 4, Leydolf und Burgemeister und Jakubowski und Wonisch je 2 bzw. Vay 24, Taylor 16, Andjelkovic und Kostic und Boya je 10, Banic 5, Makivic 2