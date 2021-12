Traiskirchen Lions gingen am Traunsee unter

Wie schon in den letzten Spielen starteten die Lions trotz Außenseiterrolle stark und führten nach nicht einmal drei Minuten 12:2. Die Gmunder fingen sich aber nach Auszeit und konterten mit einem 13:0-Run. Die Partie blieb in Folge äußerst offensiv, die Schwäne lagen nun allerdings stets knapp voran. 27:24 für die Heimmannschaft stand es nach einem Viertel. In Abschnitt zwei konnten sich die Swanes angeführt von Friedrich zwischenzeitlich auf plus zehn absetzen. Die Traiskirchner Antwort folgte allerdings prompt. Guard Taveion Hollingsworth lief nun heiß und scorte elf Punkte in Folge, sodass seine Löwen zur Halbzeit wieder in Schlagdistanz waren (44:51). Nach der Pause blieb es zunächst weiter knapp, die Gmunder zeigten nun eine ausgeglichene Teamleistung, während bei den Lions Tihomir Vranjes das Kommando übernahm und zehn Punkte beisteuerte. Bei 74:68 ging es in den Schlussabschnitt, wo die Oberösterreicher aber endgültig die Kontrolle übernahmen. Während die Traiskirchner zunehmend erschöpft wirkten, trafen die Swans weiter sehr hochprozentig und setzten sich letztlich mit 106:89 durch.

Stimmen zum Spiel

Nenad Josipovic, Coach Lions: „Das Spiel war gleich wie die letzten zwei. Wir spielen gut, bis uns die Kraft ausgeht. Das war heute gegen eine starke Mannschaft wie Gmunden nach drei Vierteln und dann merkt man unsere kurze Rotation, während Gmunden viel durchrotieren kann. Aber trotzdem sind wir zufrieden, auch wenn wir wieder mehr auf die Defense schauen müssen.“

Aaron Falzon, Spieler Lions: „Wir sind stark aufs Feld gekommen, hatten einen guten Start. Sie sind dann aber zurück ins Spiel gekommen, haben ihren Rhythmus gefunden und viele Würfe getroffen. Wir hatten nicht genung Stopps und am Ende ist uns die Kraft ausgegangen. .“

Daniel Köppel, Spieler Swans: „Es war ein sehr intensives Spiel, viele Turnover bei uns, viele Offensivrebounds zugelassen. Es ist ein extrem schnelles Spiel gewesen. Wir haben viele Punkte gemacht, aber auch viele Punkte kassiert. Die Offense war super, aber die Defense müssen wir steigern.“

Cedric Anderson, Spieler Swans: „Das war eine Teamleistung. Jeder hat gut gespielt, jeder hat seinen Beitrag geleistet. Es ist gut, diesen Sieg einzufahren, besonders zuhause, um eine Siegesserie zu starten. Ich freue mich für die Jungs, ich freue mich für das Team. Jetzt gilt es, den zu Rhythmus behalten, wir spielen schon wieder am Samstag.“