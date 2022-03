Traiskirchen Lions im Kellerduell oben auf

Das Startviertel gehörte ganz den Gastgebern, die sich mit einem 11:0 sofort absetzen konnten und fast fünf Minuten ohne Gegenkorb blieben. Die Timberwolves kamen nie auf Betriebstemperatur und verzeichneten viele Fehlwürfe. Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich wenig.

Die Wiener fanden kein Mittel gegen Traiskirchens Hollingsworth (22 Punkte zur Halbzeit) und auch seine Mitspieler trafen die Würfe hochprozentig. Mit einem Buzzer-Beater stellten die Lions den Halbzeitstand von 57:34 her. Nach der Pause war es ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Timberwolves nie näher als 15 Punkte an die Lions herankamen. Die Niederösterreicher hatten immer die passende Antwort parat und gewannen das Spiel auch in dieser Höhe verdient.

Stimmen zum Spiel

Dominik Günthner, Co-Trainer Lions: „Glückwunsch an die Jungs. Sie haben zu keinem Moment aufgegeben Jetzt geht es in der Qualifikationsrunde darum, den Nichtabstieg fix zu machen.“

Oscar Schmit, Spieler Lions: „Wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde gekämpft. Es war das wichtigste Spiel im Grunddurchgang. Wir haben unseren Gameplan umgesetzt und das ist das, was dabei rauskommt.“

Hubert Schmidt, Coach Timberwolves: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr schwach gespielt. Zu Beginn in der Offensive, zweites Viertel dann defensiv. Traiskirchen hat hervorragend getroffen. Zweite Halbzeit haben wir dann normalen Basketball gespielt und den Rückstand auch zeitweise aufgeholt. Wir müssen es schaffen, konstanter dieselbe Energie auf den Platz bringen.“

Philipp D´Angelo, Spieler Timberwolves: „Wir haben das Spiel in den ersten fünf Minuten verloren und haben uns dann nie von dem 0:11-Rückstand erholt. Traiskirchen hat super getroffen und gespielt. Gratulation an Traiskirchen.“

Beste Werfer: Hollingsworth 27, Hahn 21, Gamble Jr. 16 bzw. D´Angelo und Fifolt je 15, Szkutta 12