Traiskirchen bekam nach dem Debakel gegen den BC Vienna auch in Graz eine auf den Deckel, verlor mit 73:107. Für Neo-Trainer Markus Pinezich – er übernahm in der Vorwoche von Zoran Kostic – keine große Tragödie, weil der Zug Richtung Top Sechs (Platzierungsrunde) ohnehin schon abgefahren ist und „wir jetzt gerade einmal eine Vorbereitungswoche hatten. Ich habe schon meine Strategie, aber wir suchen noch nach der Struktur, um konstant Basketball-Spiele gewinnen zu können, ob ich mit einem Punkt oder mit 30 verliere, ist eigentlich egal“, geht es für Pinezich derzeit ausschließlich um Entwicklung.

Die Erkenntnis aus der Graz-Partie: „Bei Mini-Krisen können die Spieler, die Sachen, die ich vorgebe, nicht mehr so umsetzen“, will Pinezich am Stefanitag gegen Kapfenberg und am Wochenende in Gmunden eine Steigerung sehen – das Ergebnis sei sekundär, immerhin werden in die Qualifikationsrunde nur die Ergebnisse gegen die anderen drei Nachzügler mitgenommen.

Für die nächsten Wochen heißt das Motto: „Das wir für die Qualifikationsrunde ready to go sind. Da zählt‘s. Da gibt es dann keine Ausreden mehr“, weiß Pinezich.