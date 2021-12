Traiskirchen Lions in Wien chancenlos

Im Startviertel konnte sich keine Mannschaft mit mehr als drei Punkten absetzen. Die Lions hielten gegen die Favoriten sehr gut mit und hatten mit Vranjes einen soliden Punktelieferanten im Team. Im zweiten Spielabschnitt änderte sich die Situation ein wenig und der Favorit aus Wien setzte sich stetig Punkt für Punkt ab. Die Wiener scorten vor allem jenseits der Dreierlinie und führten zur Pause mit 53:36. Der BC GGMT ließ nach der Pause nichts mehr anbrennen, die Führung der Wiener pendelte sich bei +20 ein. Die Lions spielten offensiv ein sehr starkes Spiel, konnten aber in der Defense nur selten einen Stop erzwingen und verloren die Partie mit 90:111.

Stimmen zum Spiel

Aramis Naglic, Coach Wien: „Ich bin heute eigentlich nur mit dem Sieg zufrieden. Wir haben nicht gut gespielt, 90 Punkte von den Lions ist eindeutig zu viel. Die Offensive ist bisher nie ein Problem von uns, aber die defensive muss besser werden.“

Enis Murati, Spieler Wien: „Sieg ist Sieg, das ist das Wichtigste und das, was zählt. Wir haben aber in der Defensive einiges aufzuholen. Wir müssen jeden Tag aufs Neue beweisen, dass wir das beste Team in Österreich sind. 90 Punkte von Traiskirchen ist definitiv zu viel.“

Taveion Hollingsworth, Spieler Lions: „Wir haben gut und hart gespielt, wir können zufrieden sein. Am Samstag müssen wir genauso spielen.“

Lukas Hahn, Spieler Lions: „Es war von unserer Seite ein gutes Spiel, wir sind eigentlich zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben Wien ein wenig ärgern können, das war das Ziel für heute.“