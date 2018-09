Nach einem Jahr Pause nehmen die Traiskirchen Lions wieder am Alpe Adria Cup (offener Bewerb für Erstliga-Mannschaften aus dem Alpe Adria-Raum) teil. Diese Woche erfolgte die Auslosung. Die NÖN bietet einen Überblick über Traiskirchens Gegner in der Gruppenphase.

USK Prag

Die größten Erfolge liegen weit zurück. 1969 gewannen die Prager, noch als Slavia Prag, den Europacup der Cupsieger. 1966 stand der Verein im Finale des europäischen Landesmeister-Cups. In der jüngeren Vergangenheit waren Erfolge rar gesät. 2000 und 2001 holte man die tschechische Meisterschaft, im Alpe Adria Cup scheiterte USK im Vorjahr im Viertelfinale.

Hopsi Polzela

Die Slowenen sind seit 2007 ununterbrochen in der ersten Liga. Im Alpe Adria Cup tauchten sie bisher nicht auf. Damit kommt am ersten Speiltag (25. September, Lions Dome) eine Unbekannte auf Traiskirchen zu. Zu Unterschätzen sind slowenische Teams nicht, in den letzten drei Jahren stand immer zumindest eine im Alpe Adria-Cup-Finale.

Vrijednosnice Osijek

Der Verein wurde 1980 gegründet, übersiedelte aber erst 2014 von Darda nach Osijek. Im Alpe Adria-Cup überstanden sie in den letzen beiden Jahren nicht die Gruppenphase – somit sind die Kroaten der vermeintlich einfachste Gegner.

Resümee: Die Top zwei und das Viertelfinalticket wird für Traiskirchen kein Spaziergang. Im Vorjahr scheiterten alle drei Ö-Vertreter in der Vorrunde. Ein Halbfinale gab es in der dreijährige Alpe Adria-Cup-Historie überhaupt noch nicht.