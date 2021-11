Traiskirchen Lions mit Debakel gegen Sensationsletzten

Verkehrte Welt im Österreichischen Basketball. Kapfenberg startete grottenschlecht in die Saison, ging als Letzter in die Partie gegen Traiskirchen. Im Lions Dome traten die Gäste zunächst stark verunsichert auf. Die raren Höhepunkte setzten die Löwen. Karl Gamble und Taveion Hollingsworth begeisterten das Publikum mit spektakulären Blocks. Offensiv gab es aber auch für das Löwenrudel nur Magerkost. 15:9 führte Traiskirchen in der ersten Viertelpause.

Kapfenberg wacht auf

Im zweiten Abschnitt hatten die Heimischen alles Kontrolle, zunächst. Bei 25:14 waren die Steirer schon unter Druck. Dann weckte Kareem Jamar seine Bulls auf. Der US-Boy scorte alleine im zweiten Abschnitt elf Punkte. Das waren mehr als die Hälfte der Kapfenberger Zähler. Nach der Pause trampelten die Bullen über die Löwen hinweg. Kapfenberg krallte sich sofort die Führung, gab diese nicht mehr her. Kontinuierlich setzte sich die Coffin-Truppe ab. Einen elf Punkte-Vorsprung hatten sich die Gäste vor dem Schlussabschnitt herausgeschossen, hatten danach auch in den letzten zehn Minuten richtig viel Spaß - 82:59, eine Demonstration, stand am Ende auf der Anzeigetafel. Für Traiskirchen war es die dritte +20-Niederlage im vierten Superliga-Spiel.

Stimmen zum Spiel

Nenad Josipovic, Coach Lions: „Sie sind eine sehr erfahrene Mannschaft, das haben sie in der zweiten Halbzeit gezeigt, die nutzen ihre Chancen. Wir haben gut gespielt im ersten Viertel und hart gekämpft für unseren Zwölf-Punkte-Vorsprung. Aber eine erfahrene Mannschaft wie Kapfenberg kommt da innerhalb von zwei Minuten zurück.“

Lukas Hahn, Spieler Lions: „Leider ein enttäuschendes Ergebnis. Wir waren 30 Minuten auf Augenhöhe mit Kapfenberg und haben dann keine Kraft mehr gehabt, um es über die Ziellinie zu bringen. Wir müssen einfach weiterarbeiten, als Mannschaft zusammenwachsen und dann passt das, glaube ich.“

Mike Coffin, Coach Bulls: „Ein sehr wichtiger Sieg für uns und hoffentlich der Start in die richtige Richtung. Unsere Defense hat uns nach dem offensiv schlechten Start gerettet.“

Kareem Jamar, Spieler Bulls: „Es war ein gutes Spiel, wir haben lange darauf gewartet. Wir waren in vielen engen und einigen nicht so engen Spielen, aber wir haben die ganze Zeit hart gearbeitet im Training. Es war also Zeit für einen Sieg. Jeder hat heute hart gespielt, was wir zwar immer gemacht haben, aber nicht über 40 Minuten. Heute haben wir das zumindest für 38 Minuten geschafft.“