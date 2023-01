Traiskirchen Lions mit drittem Sieg in Serie

Werbung

Die weiterhin dezimierten Donaustädter starteten schlecht in die Partie und waren schnell in Rückstand. Im zweiten Spielabschnitt ließ die Konzentration der Lions nach, die Wölfe nutzten dies und scorten vermehrt von außen und waren zur Pause nur mehr um zehn Punkte im Hintertreffen. Den Schwung aus der ersten Halbzeit nahmen die Timberwolves mit, holten Punkt um Punkt auf und gingen zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels sogar in Führung. Im Schlussabschnitt spielten die Traiskirchner ihre ganze Klasse eiskalt aus, trafen die wichtigen Würfe und gewannen mit 73:64.

Stimmen zum Spiel

Hubert Schmidt, Coach Wolves: „Unsere beeindruckendste Saisonleistung, noch mehr als gegen Kapfenberg und Gmunden. Am Anfang ist es nicht gut gelaufen für uns. Ab dem zweiten Viertel haben wir unglaublich tough gespielt und sind nach einem 18 Punkte-Rückstand noch in Führung gegangen. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht, Gratulation an Traiskirchen.“

Paul Rotter, Spieler Wolves: „Wenn wir heute besser ins Spiel gestartet wären, wäre vielleicht mehr möglich gewesen. Das Comeback in der zweiten Halbzeit war super, ich bin stolz auf die Mannschaft, leider hat es am Ende nicht ganz gereicht.“

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Die Wiener haben ohne Druck sehr gut gespielt. Im letzten Viertel haben wir gezeigt, was wir können und gewonnen.“

Evan Taylor, Spieler Lions: „Ich bin stolz auf das Team, die Timberwolves haben sehr gut gespielt und wir hatten einen Kampf über 40 Minuten. Danke an unsere Fans fürs Kommen heute.“

Beste Werfer: Lohr 25, Wlasak 11, Rotter 10 bzw. Banic 19, Taylor 14, Clare und Gromovs je 12