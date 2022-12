Traiskirchen Lions mit klarer Niederlage gegen Gmunden

Werbung

Nach drei knappen Niederlagen in Folge haben die Swans in der Basketball-Superliga zurück in die Siegesspur gefunden. Nach einem ausgeglichenen Auftaktviertel übernahmen die Gmundner die Kontrolle und behielten diese auch bis zum Ende.

Trotz einer schwachen Wurfausbeute vom Dreier zeigten die Gastgeber eine ausgeglichene Offensivleistung, bei der sieben Spieler zweistellig scorten. Die aggressive Defense der Gmundener setzten die Lions ab dem zweiten Viertel unter Druck und zwangen die Gäste so zu zahlreichen Ballverlusten. Am Ende durften sich die Oberösterreicher daher über einen klaren 90:67-Sieg freuen.

Stimmen zum Spiel

Dwayne Lautier-Ogunleye, Spieler Swans: „Es war ein hartes Spiel, weil wir noch in letzter Sekunde ein paar Umstellungen machen mussten, da Aristide Boya bei ihnen nicht gespielt hat. Aber nach dem ersten Viertel haben wir die defensive Intensität erhöht und sie limitiert. Das hat uns den Sieg gesichert. Wenn wir so verteidigen, werden wir viele Spiele gewinnen.“

Daniel Köppel, Spieler Swans: „Traiskirchen war sicher geschwächt mit dem Ausfall von Boya. Wir haben schlecht gestartet, aber dann in der zweiten Halbzeit sicher die Intensität erhöhen können.“

Radomir Mijanovic, Head Coach Lions: „Gratulation an Gmunden, sie haben ihre Qualität gezeigt und warum sie in dieser Liga zu den Favoriten zählen. Ich bin mit dem Spiel meiner jungen Spieler aber sehr zufrieden und wir haben heute auch auf die Minuten in Hinblick auf das nächste Spiel geschaut.“

Emilio Banic, Spieler Lions: „Schönes Spiel von uns auf jeden Fall. Uns fehlen insgesamt zwei, drei Spieler auf den großen Positionen und Gmunden hat das wirklich ausgenutzt. Wir haben gekämpft, aber sie haben mehr rotiert mit ihrer großen Bank. Am Ende hat das den Unterschied gemacht.“

Beste Scorer: Urald King und Dwayne Lautier-Ogunleye je 14, Daniel Friedrich 13, Dominic Green 12 bzw. Fabricio Vay 16, Aleksej Kostic und Evan Taylor je 10, Aleksandar Andjelkovic 9.