Traiskirchen Lions schießen Eisenstadt aus der Halle

Zweites Heimspiel und die zweite Gala: Nach den Fürstenfeld Panthers verspeisten die Traiskirchen Lions auch den BBC Nord aus Eisenstadt in einem Happen. Den Löwen steckten die beiden Auswärtsniederlagen gegen BC Vienna und Klosterneuburg nur in den allerersten Minuten in den Knochen, trotzdem lagen die Hausherren gegen die Burgenländer von Beginn an voran. Die Führung schwankte zwischen zwei und sechs Punkten. Gegen Ende des ersten Abschnitts legten die Lions dann einen Gang zu, führten mit dem ersten Viertel-Gong schon zweistellig (23:12).

Im zweiten Viertel baute Traiskirchen den Vorsprung zunächst auf 17 Punkte aus. Eisenstadt rund um die Ex-Lions Lukas Hahn und Mario Spaleta erwischten danach ihre stärkste Phase im gesamten Spiel. Mit einem 8:0-Run kamen die Dragonz noch einmal auf 31:22 heran. Die zweite Hälfte des zweiten Viertels verlief dann eher ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Traiskirchen, das die ersten 20 Minuten mit einer 46:32-Führung abschloss.

Ein unvergesslicher 26:0-Lauf

In der Halbzeitpause packte Coach Radomir Mijanovic wohl den psychologischen Zaubertrank aus, denn Traiskirchen brannte im dritten Abschnitt ein sportliches Feuerwerk ab, legte eine Dominanz an den Tag, den es in der Superliga bisher selten bis nie zu sehen gab. Das Lay-up von Sebalj zum zwischenzeitlichen 34:51 sollten nämlich die einzigen Punkte der Gäste im dritten Abschnitt bleiben.

Traiskirchen verteidigte alles weg und traf vorne sehr, sehr viel. Die Lions zogen mit einem 26:0-Lauf weit davon (77:34), bevor Demirel die neun burgenländischen Minuten ohne einzigen Treffer zu Beginn des vierten Viertels beendete. Im Schlussabschnitt schenkte Lions-Coach Mijanovic der jungen Garde das Vertrauen. Auch die zweite Reihe dominierte dezimierte Eisenstädter, die nicht mehr zusetzen konnten und so in eine deftige 48:102-Niederlage schlitterten.

Stimmen zum Spiel

Paul Handler, Geschäftsführer Lions: „Es war eigentlich eine Wiederholung der Fürstenfeld-Partie. Wir haben die Pflicht erfüllt, wenn wir um die Top-Sechs mitspielen wollen, dann müssen wir diese Spiele auch gewinnen. Spätestens im dritten Viertel war ein Klassenunterschied zu den dezimierten Eisenstädtern zu sehen.“

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Wir haben eine exzellente Defense gespielt und haben verdient gewonnen. Unserem Gegner haben wichtige Spieler gefehlt, deshalb ist das Ergebnis so hoch ausgefallen.“

Edgars Lasenbergs, Spieler Lions: „Es war ein wichtiges Spiel für uns, da wir zwei Spiele hintereinander verloren hatten. Es war wichtig, dass wir uns ein wenig das Selbstvertrauen zurückgeholt haben. Danke an die Fans für die Unterstützung.“

Felix Jambor, Coach Dragonz: „Das nächste Spiel, was leider ein Abschuss war. Wir müssen einen Weg finden, zurück in die Spur zu finden. Wie auch immer die Antwort darauf aussieht, es muss Konsequenzen geben, aber das ist jetzt alles noch zu früh.“

Lukas Knor, Spieler Dragonz: „Wir haben kein Teambasketball gespielt und deshalb ist heute eine deutliche Niederlage herausgekommen.“

Statistik

TRAISKIRCHEN LIONS - BBC NORD DRAGONZ EISENSTADT 102:48 (23:12, 46:32, 75:34, 102:48).

Traiskirchen: Demarcus Demonia (19 Punkte/2 Rebounds), Aleks Kostic (19/2), Davon Clare (16/2), Obinna Ndukwe (14/3), Edgars Lasenbergs (10/4), Jaquan Lawrence (7/8), Max Schuecker (6/2), Fabricio Vay (5/1), Jonas Winkler (2/3), David Hofstädter (2/2), Nils Kühteubl (2/1), Matthias Leitner (0/0).

Eisenstadt: Tino Sebalj (12/3), Mario Spaleta (10/6), Lukas Hahn (9/8), Valentin Pasterk (5/2), Dogus Demirel (4/3), Tyler Stewart (3/1), Lukas Knor (3/1), Sebastian Kunc (2/1), David Trukeschitz (0/0), Lenny Grafl (0/0).