Traiskirchen Lions schießen Klosterneuburg Dukes aus der Halle

Werbung

Nach einem noch ausgeglichenen Auftaktviertel übernahmen die Lions früh in Viertel zwei die Kontrolle und lagen zur Halbzeit bereits zweistellig voran (43:30). Die Löwen spielten starke Team-Defense, die schwache Wurfquote der Dukes aus der Distanz spielte ihnen dabei in die Karten. Ein Comeback-Versuch der Klosterneuburger blieb im dritten Viertel erfolglos, zu stark zeigte sich an diesem Abend der US-Forward Devon Clare, der offensiv seinen bisher mit Abstand besten Auftritt im Lions-Trikot zeigte. Der erst im Dezember verpflichtete Amerikaner führte sein Löwenrudel mit 34 Punkten zu einem 85:67-Derbysieg.

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Head Coach Lions: „Sehr wichtiger Sieg heute. Es war eine Teamleistung, wir haben wirklich hart in der Defense und am Rebound gearbeitet. In der zweiten Hälfte haben wir die Turnover reduziert und mit der Unterstützung exzellenter Fans haben wir den Sieg geholt.“

Lukas Hahn, Spieler Lions: „Super Performance von der Mannschaft. Wir haben wirklich das ganze Spiel über super gekämpft. Der Fokus lag auf der Defense und wir haben das super gemacht und uns mit einem Sieg belohnt.“

Damir Zeleznik, Head Coach Dukes: „Gratulation an Traiskirchen zum verdienten Sieg, heute haben sie sehr gut gespielt, besonders Clare, der heute nicht zu stoppen war und der entscheidende Faktor war. Bei uns hat man gesehen, dass wir am Freitag gegen Wels viel Substanz verloren haben. Heute waren wir nicht bereit, diese Intensität an den Tag zu legen. Wir sind immer noch in einer guten Position und werden weiter hart arbeiten.“

Jakob Wonisch, Spieler Dukes: „Wir hätten uns heute den Sieg sehr gewünscht, dazu hat es aber nicht gereicht. Ich glaube, wir haben nicht das gezeigt, was wir draufhaben, also müssen wir es beim nächsten Mal besser machen.“

Beste Scorer: Davon Clare 34, Ilja Gromovs 17 (11 Reb), Fabricio Vay 9 bzw. Kevin Bracy-Davies 24, Benjamin Blazevic 12, Predrag Miletic 10.