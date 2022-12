Traiskirchen Lions schlagen im Derby gegen SKN St. Pölten zu

Werbung

Für eine Überraschung sorgten am Donnerstagabend die Arkadia Traiskirchen Lions, die in einer lange ausgeglichenen Partie den SKN St. Pölten Basketball mit 86:75 besiegten. Angepeitscht von den Heimfans waren die Löwen vor allem im Schlussviertel das bessere Team und überzeugten mit starker Defense. In einem Spiel, das von hohen Dreierquoten auf beiden Seiten geprägt war, machte die Leistung der Traiskirchner unter dem Korb den Unterschied. Nicht nur scorten die Gastgeber deutlich mehr in der Zone, auch am Rebound waren sie überlegen und sicherten sich so einen verdienten Derby-Sieg.

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Head Coach Lions: „Wichtiger Sieg für uns! Am Ende hatten beide unserer Point Guards Foulprobleme, aber wir haben Charakter bewiesen. Mit der Hilfe der großartigen Fans haben wir diesen Sieg geholt. “

Aleksandar Andjelkovic, Spieler Lions: „Wir haben den ‚Gameplan‘ sehr gut exekutiert, haben am Rebound sehr gut dagegengehalten, obwohl Boya nicht gespielt hat. Wir haben die Nerven behalten und am Ende steht der Sieg.“

Mike Coffin, Head Coach SKN: „Man kann nicht gewinnen, wenn man undisziplinierten Basketball spielt.“

Felix Angerbauer, Spieler SKN: „Gratulation an Traiskirchen, sie haben durch gute Offense und gute Dreierquote gewonnen.“

Beste Scorer: Emilio Banic 27, Evan Taylor 17, Fabricio Vay 16 (15 Reb) bzw. Christopher Ferguson 19 (11 Reb), Michael Holton Jr. 18, Kelvin Lewis 15.