Traiskirchen Lions schlagen in der höchsten US-College-Liga zu

Nach Davon Clare und Edgars Lasenbergs präsentieren die Traiskirchen Lions ihren dritten Legionär für die kommende Saison. Dabei handelt es sich um den jungen, US-amerikanischen Forward Demarcus Demonia. Der 20-Jährige kommt direkt vom US-College. In der letzten Saison spielte Demonia für die Texas A&M Commerce Lions in der NCAA I, der höchsten Uni-Liga in den Staaten. Der 2,01 Meter große und sehr athletische US-Boy ist vielseitig einsetzbar, doch nicht zuletzt aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen bescheinigt ihm Headcoach Radomir Mijanovic großes Entwicklungspotenzial: „Demonia ist ein vielseitiger und dynamischer Spieler, der mindestens auf zwei Positionen eingesetzt werden kann. Er ist in der Lage, sich im Eins-gegen-Eins sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive Vorteile zu verschaffen und ich bin überzeugt, dass er einen wesentlichen Beitrag zu unserem Spiel leisten wird können.“

15 Punkte im Schnitt am US-College

Nach seiner High-School-Zeit in Springdale wechselt Demonia vor zwei Jahren ans Texas A&M, wo er zunächst eine Saison in der Division II der NCAA absolvierte und dann mit seinem Team in die Division I aufsteigt. In der vergangenen Spielzeit kam er im Schnitt auf 15,2 Punkte und 5,4 Rebounds. Der Neuzugang ist ein gelernter Small Forward, kann aber auch als Power Forward spielen. Am College machte er vor allem mit spektakulären Dunks am College auf sich aufmerksam.

Lions-Geschäftsführer Paul Handler weiß um die Vielseitigkeit Demonias und freut sich auf die kommende Saison: „Mit Demarcus Demonia haben wir einen sehr spannenden Spieler gefunden. Er wird uns auf den Positionen Drei und Vier die nötige Tiefe geben, seine Athletik findet man in Österreich selten – auch unsere Fans können sich also freuen.