Traiskirchen Lions straucheln bei den Timberwolves

Traiskirchen war gewarnt. Die Timberwolves kommen im Endspurt der Saison immer besser in Form, gewannen unter der Woche gegen Kapfenberg und leisteten damit sogar Schützenhilfe für die Lions, die vorübergehend bis auf einen Zähler an die Play-off-Plätze heranrückten. Doch die Wiener bewiesen vom Start weg, dass der Erfolg gegen die Bulls keine Eintagsfliege war. In einer durchaus unterhaltsamen Partie, mit hohen Trefferquoten auf beiden Seiten, sowie etlichen Führungswechseln lagen am Ende jedes Viertels die Wölfe voran. Ein furioser Schlussabschnitt, wie zuletzt gegen Fürstenfeld, gelang Traiskirchen nicht. Kopf-an-Kopf ging es in letzten Minuten. Während die Lions in dieser Phase schon extrem mit einer Foulproblematik zu kämpfen hatten, spielten die Timberwolves ihre Größenvorteile geschickt aus und gewannen am Ende knapp mit 87:84. Weil Kapfenberg das Topspiel der Qualigruppe gegen Graz für sich entschied, beträgt der Rückstand der Traiskirchner auf die Vertelfinalplätze nun wieder drei Punkte. Am Mittwoch zählt zu Hause gegen Eisenstadt (19 Uhr) deshalb nur ein Sieg.

Stimmen zum Spiel

Hubert Schmidt, Coach Timberwolves: „Ein sehr schwieriges Spiel, Traiskirchen hat unglaublich getroffen in der ersten Halbzeit. Wir haben es trotzdem geschafft, die meiste Zeit in Führung zu bleiben, weil wir Gas gegeben haben und den Ball gut bewegt haben. Am Ende war es schwierig, weil wir zwar gut verteidigt, aber nicht mehr so gut getroffen haben. Mit der tiefen Rotation, die wir jetzt haben, können wir am Ende aber noch zulegen und das hat sich heute gezeigt.”

Momo Lanegger, Spieler Timberwolves: „Nach einem guten Start von uns hat Traiskirchen sehr gut getroffen. Wir haben uns schwergetan damit, haben aber bis zum Ende gekämpft und dann noch souverän und aufgrund der besseren Energie gewonnen.“

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Energiereiches Spiel, am Ende waren unsere Foulprobleme einer der entscheidenden Faktoren. Und der sehr ungewöhnliche Unterschied bei den Freiwürfen, der mit spielentscheidend war."

Hannes Kogelnik, Spieler Lions: „Beide Teams haben hart gekämpft, wir hatten viele Verletzte und Spieler, die sich ausgefoult haben. Es war eng bis zum Ende, wir schauen jetzt nach vorne.“