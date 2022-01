Traiskirchen Lions: Suche nach Alternativen

Verstärken die Traiskirchen Lions ihr Trainerteam oder nicht? „Sportchef Kristijan Nikolic ist dabei Optionen zu prüfen“, skizziert Obmann Ernst Nemeth: „Wenn wir etwas machen, muss es in den nächsten Tagen passieren.“ Headcoach Nenad Josipovic befindet sich derzeit weiter im Krankenstand.

Assistent Dominik Günthner leitet die Trainings und ziemlich sicher auch das Heimspiel gegen Graz am Sonntag (17.30 Uhr). Three Point-Shooter Tihomir Vranjes ist mittlerweile wieder Corona-negativ. „Wir hoffen, dass er schon wieder spielen kann“, sagt Nemeth. Ein anderer Kaderspieler lieferte einen positiven Test ab. Das Match gegen Graz stand zu Redaktionsschluss aber nicht in Gefahr.