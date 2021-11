Traiskirchen Lions treffen auf Wiener Giganten

Der Kader der Wiener liest sich wie eine Allstar-Auswahl. Das Goldschürfunternehmen GGMT will als Sponsor den ein oder anderen Meisterteller im Trophäenschrank ermöglichen. Am Weg dorthin ist das Spiel gegen die Traiskirchen Lions (Freitag, 19 Uhr) nur eine lästige Zwischenstation. Dass die Wiener die Lions unterschätzen, ist das einzige Szenario, bei dem die Jungs von Nenad Josipovic Zählbares aus der Bundeshauptstadt mitnehmen könnten.

Die Löwen werden kämpfen

"Wir werden kämpfen", verspricht Traiskirchen-Obmann Ernst Nemeth: "Vielleicht können wir so ein bisserl mithalten. Es erwartet jedenfalls keiner etwas. Wir können befreit drauf losspielen." Anders als in den letzten beiden Spielen, in denen Taveion Hollingsworth und Co. zumindest phasenweise verkrampften und gegen Graz und Kapfenberg jeweils mit über 20 Punkten Differenz verloren.

Zwei Spieler drohen auszufallen

Gegen den großen Titelfavoriten sind nun auch noch zwei Leistungsträger fraglich. Aaron Falzon ist kränklich, konnte in den vergangenen Tagen nicht trainieren. Zumindest die Corona-Tests waren negativ. Tihomir Vranjes schoss es in der Wirbelsäule ein, ob er beim Auswärtsspiel einsatzfähig ist, wird noch mit einem Arzt abgeklärt.