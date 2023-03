Traiskirchen Lions trotz Pechsträhne Favorit

Werbung

Heroisch gekämpft, aber leider nichts gewonnen. So lässt sich das 70:78 der Traiskirchen Lions gegen Kapfenberg zusammenfassen. „Der Qualitätsunterschied war einfach zu groß“, musste Geschäftsführer Paul Handler anerkennen. Ohne die Leistungsträger Fabricio Vay und Evan Taylor ist das Play-off für die Löwen außer Reichweite. „Es kommt darauf an, wie es mit den Verletzten weitergeht“, weiß Handler. Vay sollte bereits am Samstag (19 Uhr) beim Gastspiel gegen die BBC Nord Dragonz wieder dabei sein. Für Taylor könnte die Saison im schlimmsten Fall vorbei sein. „Er hat eine Knöchelverletzung. Wir wissen noch nicht, was er genau hat. Gegen Eisenstadt erwarten wir uns aber auch ohne ihn einen Sieg“, spricht Handler Klartext.