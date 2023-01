Traiskirchen Lions unterliegen in einem dramatischen NÖ-Derby

Werbung

Was für ein Start ins Niederösterreich-Derby: Heimmannschaft St. Pölten und die Lions leisteten sich in den ersten Minuten ein regelrechts „Shootout“ vom Dreier. Die ersten fünf Feldwürfe der Partie fanden allesamt vom Dreier ihr Ziel (plus drei erfolgreiche Freiwürfe der Löwen nach Foul bei einem Distanzwurf).

Vor allem die SKN-Spieler wollten auch in Folge nicht abkühlen: Sechs Würfe von „Downtown“ verwandelten sie in den ersten zehn Minuten, eine 20:17-Führung war die Folge. In Viertel zwei ging es zunächst ähnlich weiter, ehe die Löwen Mitte des Abschnitts einen beeindruckenden 19:0-Run (!) hinlegten und eine zweistellige Führung an sich rissen.

Jetzt waren plötzlich die Traiskirchner das Team mit der "heißen Hand". Dank sechs verwerteter Dreier in Viertel zwei, gingen sie mit fünf Punkten Vorsprung (44:39) in die Pause.

Nach dieser präsentierten sich die Klubs weiter in Wurflaune. Ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für den SKN war die Folge. Die Löwen retteten aber dennoch eine hauchdünne 61:60-Führung in den finalen Abschnitt. Dort ging die Führung endgültig hin und her. Beide Mannschaften gaben alles.

Als sich die Traiskirchner Gäste, angeführt vom groß aufspielenden Evan Taylor, mit weniger als einer Minute auf plus vier absetzten, war der fünfte Sieg in Folge schon zum Greifen nah.

Doch der Kapitän der St. Pöltner, Roman Jagsch, hatte andere Pläne: Mit einem Dreier – wie könnte es in diesem Spiel anders sein – sieben Sekunden vor Schluss schoss er seine Truppe zum 76:75-Sieg.

Stimmen zum Spiel

Roman Jagsch, Spieler SKN: „Extrem intensive und spannende Partie vom Anfang bis zum Ende. Jeder hat alles am Feld gelassen. Die Fans waren heute unglaublich.“

Felix Angerbauer, Spieler SKN: „Wir haben über 40 Minuten sehr gute Defense gespielt, waren kurz vor Schluss noch hinten um vier. Haben dann aber noch dank guter Teamleistung gewonnen.“

Evan Taylor, Spieler Lions: „Hartes Spiel heute in toller Atmosphäre. Danke an unsere Fans fürs Kommen. St. Pölten hat hart gespielt und am Ende ein entscheidendes ‚Play‘ mehr gemacht. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.“

Emilio Banić, Spieler Lions: „St. Pölten hat das verdient. Wir hatten eine riesengroße Chance und das wäre wichtig gewesen für die Top-6. Aber am Ende hatten sie ein bisschen Glück und wir haben ein paar Fehler gemacht, die sie gut ausgenutzt haben. Für uns geht es jetzt weiter.“