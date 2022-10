Traiskirchen Lions unterliegen in Thriller Aufsteiger Eisenstadt

Werbung

In der dritten Runde gewinnen die BBC Nord Dragonz ihr erstes Heimspiel in der win2day Basketball Superliga gegen die Arkadia Traiskirchen Lions mit 91:88. In einer sehr ausgeglichenen Partie mit zahlreichen Führungswechseln haben die Eisenstädter das bessere Ende für sich. Die Eisenstädter starteten besser ins Spiel und setzten sich um bis zu acht Punkte ab.

Das war der Weckruf für die Lions, die mit einem 20:5-Run das Spiel drehten und plötzlich selbst um neun Punkte in Führung waren. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichener, die Burgenländer schlichen sich aber immer näher an die Traiskirchner heran und vor dem letzten Viertel war wieder alles offen. Im Schlussabschnitt wog das Spiel hin und her, die Dragonz treffen zum Schluss die entscheidenden Würfe sicher und feiern den ersten Sieg seit dem Aufstieg in die Superliga.

Stimmen zum Spiel

Sebastian Kunc, Kapitän Dragonz: „Nach hartem Kampf haben wir uns heute endlich den ersten Sieg geholt. Das ist Balsam nach der knappen Niederlage letzte Woche. Vielen Dank an unsere Fans und wir freuen uns schon auf die nächsten Spiele.“

Petar Cosic, Spieler Dragonz: „Ein gutes Spiel für uns. Vielleicht haben wir nicht verdient zu gewinnen, weil wir das gesamte Spiel in Rückstand waren. Vor unseren Fans haben wir aber am Schluss die wichtigen Würfe getroffen und sind überglücklich.

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Ein gutes Spiel für die Fans und eine großartige Atmosphäre. Gratulation an Eisenstadt. Wir hatten auch unsere Chancen zu gewinnen, haben aber keine gute defensive in der zweiten Halbzeit gespielt.

Fabrizio Vay, Coach Lions: „Wir müssen ganz ehrlich Eisenstadt gratulieren. Sie haben bis zum Ende gekämpft und die wichtigen Würfe getroffen. Für uns ist es sehr bitter.“

Beste Werfer: Allen 26, Cosic 22, Mc Clure 20 bzw. Banic 23, Andjelkovic 20, Taylor 17