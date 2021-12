Traiskirchen Lions unterliegen Timberwolves

Die von Verletzungen und Corona gebeutelten Lions kamen als Außenseiter nach Wien. Doch die Timberwolves waren gewarnt, denn schon vor der Nationalteam-Pause mussten sie in Wels gegen ein ähnlich geschwächtes Team eine Niederlage hinnehmen. Dementsprechend überraschte es nicht, dass die Wölfe sehr energisch in die Partie starteten. Da sich aber auch die Löwen sehr kampfbetont gaben, ging Viertel eins mit 21:19 nur knapp an die Wiener. Früh zeichnete sich allerdings ein Trend ab: Nemanja Nikolic und Ziga Fifolt, die Inside-Spieler der Donaustädter, präsentierten sich stark, was für die Flügelspieler wiederum zu vielen Dreiermöglichkeiten führte.

Diese nutzt die Truppe von Hubert Schmidt auch hochprozentig – sieben Distanzwürfe fielen allein in der ersten Halbzeit, sodass die Wölfe mit einer 45:38-Führung in die Kabine gingen. Die Lions blieben aber auch im dritten Viertel in Schlagdistanz. US-Guard Taveion Hollingsworth hielt seine Traiskirchner mit elf Punkten in dieser Phase beinahe im Alleingang im Spiel. Beim Stand von 67:63 war vor den letzten zehn war noch alles offen. Nun ging den Niederösterreichern aber endgültig die Luft auf und sie fanden keine Antwort mehr auf das druckvolle Spiel der Wiener, die sich mit 90:79 einen schlussendlich klaren Sieg sicherten.

Stimmen zum Spiel

Hubert Schmidt, Coach Timberwolves: „Zuerst einmal Gratulation an Traiskirchen, das ist sicher eine schwierige Situation, die sie aus meiner Sicht sehr gut gemeistert haben und das Spiel wirklich sehr lange ausgeglichen gehalten haben. Wir haben versucht, von Anfang an Intensität in das Spiel zu bekommen. Haben es heute auch sehr gut geschafft, Tempo zu machen. Und das hat sich am Ende auch ausgezahlt, da haben wir einfach mehr Kräfte gehabt und unsere Vorteile auf der Vier mit Nemanja Nikolic super ausgenützt. Alles andere als selbstverständlich so ein Sieg – auch gegen ein geschwächtes Team. Das hat man erst in unserem letzten Spiel gegen Wels gesehen. Da können wir schon stolz drauf sein.“

Elias Wlasak, Spieler Timberwolves: „Mit viel Energie haben wir die Partie gewonnen. Es war nicht der schönste Sieg, aber es war ein Sieg. Jetzt müssen wir uns bereit machen für Oberwart am Mittwoch.“

Nenad Josipovic, Coach Lions: „Wir sind in einer schwierigen Situation mit den Verletzungen und Corona. Das war heute das Maximum, ich muss meiner Mannschaft gratulieren. Wir waren individuell an der Grenze. Wieder hatten wir einen schlechten Prozentsatz vom Dreier und der Gegner hat 45 Prozent getroffen. Immer wenn wir herangekommen sind, haben sie wieder einen Dreier getroffen. Aber Kopf hoch und Blick aufs nächste Spiel und das hoffentlich schnell wieder der ganze Kader da ist.“

Lukas Hahn, Spieler Lions: „Die Niederlage ist schade, aber wir können trotzdem stolz auf unsere Leistung sein. Wir haben gekämpft. Wir waren limitiert und haben trotzdem alles gegeben. Wir müssen darauf jetzt weiter aufbauen. Es war ein guter Job von uns, gut gekämpft, darauf können wir stolz sein.“