Traiskirchen Lions verpassen die Play-offs

Die Würfel sind gefallen. Drei Runden vor Schluss stehen mit dem UBSC Graz und den Kapfenberg Bulls jene zwei Teams fest, die sich über die Qualifikationsgruppe für das Viertefinale der Basketball-Superliga qualifizieren. Die Traiskirchen Lions gehen leer aus. Nur mit einem Sieg in Kapfenberg wären die Löwen noch im Rennen geblieben. Von einem Erfolg waren die Traiskirchner aber weit entfernt. Die Niederösterreicher können in dieser Saisonphase ihre Ausfälle einfach nicht mehr kompensieren.

Kapfenberg dominiert nach Belieben

Kapfenberg zeigte widerum von Beginn an eine geschlossene Mannschaftsleistung. Die Bullen trafen hochprozentig von draußen und dominierten das Match auch unterhalb des Korbs. Traiskirchen fehlte der Zugriff in der Defensive und die Power in der Offense. Kapfenberg setzte sich immer weiter ab: +11 nach Viertel eins, +22 nach Viertel zwei, +38 nach Viertel drei und nach 40 Minuten wies die Anzeigetafel 40 Punkte Differenz auf - 94:54.

Spitzt sich der Abstiegskampf zu?

Für die Lions geht es in den letzten drei Runden nun darum, nicht noch auf einen der beiden Relegationsplätze abzurutschen. Traiskirchen hält derzeit bei 13 Punkten. Fürstenfeld bei 10, die Timberwolves bei 9 (ein Spiel weniger), Eisenstadt bei 7 (ein Spiel weniger). Einen Sieg werden die Traiskirchner also noch benötigen, um im Abstiegskampf nicht nochmals richtig zittern zu müssen.

Stimmen zum Spiel

Nemanja Krstic, Spieler Bulls: „Das war ein wichtiges Spiel für uns, mit diesem Sieg erreichen wir die Playoffs. Das war unser Hauptziel in dieser Saison. Jetzt können wir uns auf die Playoffs vorbereiten. Wir haben einen guten Rhythmus, sind in Form, wenn wir jetzt weiterarbeiten, ist dort etwas möglich. “

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Gratulation an Kapfenberg zu einem hochverdienten Sieg. Sie hatten mehr Enerige als wir, uns hat heute vor allem in der Offense die Energie gefehlt. Wir konnten nicht mit offenen Würfen punkten, das war der Unterschied.“

David Hofstädter, Spieler Lions: „Es war ein hartes Spiel, leider eine Niederlage, wir müssen jetzt aufs nächste Spiel blicken und uns verbessern, um zu gewinnen.“