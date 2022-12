Traiskirchen Lions verpassen Sensation im Cup erst in der Verlängerung

Werbung

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel wird BC Vienna seiner Favoritenrolle in den zweiten zehn Minuten gerecht. Auch nach der Halbzeitpause scheint eine Überraschung außer Reichweite. In einem eindrucksvollen vierten Viertel wendet sich allerdings das Blatt und Traiskirchen sichert sich wenige Minuten vor Schluss die Führung. Im letzten Augenblick gelingt den Wienern der Ausgleich. Ein misslungener Versuch zum Gamewinner befördert die Partie schließlich in die Overtime. In der Verlängerung lässt Wien allerdings nichts anbrennen und sichert sich den Einstieg ins Final Four.

Stimmen zum Spiel

Radomir Mijanovic, Coach Lions: „Es war ein sehr spannendes Spiel! Entschieden wurde es durch eine einzige Possession. Es war eng, aber ich muss meinen Spielern dennoch gratulieren, denn sie haben heute alles gegeben. Danke an die Fans!“

Evan Taylor, Spieler Lions: „Unglückliches Ergebnis, aber ich bin trotzdem stolz darüber, wie unsere Jungs gekämpft haben. Wir hat zwar einzelne schwache Phasen, doch unsere Jungs haben Gas gegeben und auch unsere neuen Jungs haben gezeigt, was sie draufhaben. Ich bin gespannt, was die Zukunft bereithält.“

Enis Murati, Spieler Vienna: „Hervorragendes Spiel von Traiskirchen! Uns war klar, dass es ein schwieriges Spiel wird. Vor allem hier in Traiskirchen. Wir haben dennoch unsere Klasse bewiesen. Wir sind die beste Mannschaft in Österreich.“

Aramis Naglic, Coach Vienna: „Ich wusste, dass es für uns schwierig werden würde. Ich möchte, trotzdem unseren Jungs gratulieren, dass wir die Partie beendet haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Traiskirchen hat aber bewiesen, dass sie besser sin dals ihr Tabellenplatz.“

Beste Werfer: Vay 26, Banic 17, Clare 14 bzw. Murati 23, Vujosevic 19, Rados 16