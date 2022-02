Traiskirchen schießt Klosterneuburg ab

Obwohl die Dukes ersatzgeschwächt in die Partie gingen, erwischten sie den besseren Start. 9:2 stand es Mitte des ersten Abschnitts, auch weil den Lions offensiv gar nichts gelingen wollte. Eine frühe Auszeit rüttelte die Traiskrichner aber wach und bis Viertelende kämpften sie sich auf 15:18 heran. Bis zur Halbzeit schafften es die Löwen sogar knapp in Führung zu gehen (33:32). Ausschlaggebend war in dieser Phase vor allem die Defense der Heimmannschaft, die die Klosterneuburger immer wieder zu Ballverlusten zwang. Ab dem dritten Viertel machten sich bei den Dukes dann endgültig die Ausfälle bemerkbar. Die Lions hatten mehr Energie und setzten sich Punkt und Punkt ab. 62:41 stand es vor dem Schlussabschnitt. Dort konnten die Gastgeber ihren Vorsprung verwalten und sich einen 80:62-Sieg sichern.

Stimmen zum Spiel

Taveion Hollingsworth, Spieler Lions: „Wir haben heute super verteidigt. Wir sollten noch mehr Freiwürfe treffen, um höher in Führung zu gehen, aber wir haben eine gute Leistung gezeigt. Jeder hat hart gespielt, wir sind als Team aufgetreten und haben unseren Job erledigt.“

Ernst Nemeth, Obmann Lions: „Der Trend setzt sich fort, wir haben uns endlich gefunden und jetzt auch das nötige Glück, damit man die Spiele auch nachhause bringt. Die ersten Minuten waren davon gekennzeichnet, dass wir gut verteidigt haben. Weil wir nicht jeden Wurf getroffen haben, war es sehr knapp. Aber letztendlich haben wir uns entscheidend durchgesetzt.“

Chris O'Shea, Coach Dukes: „Gratulation an die Lions, sie waren ab etwa Minute sieben das bessere Team. Man hat gesehen, dass wir mit den vielen Ausfällen körperlich am Ende sind und konnten so nicht die nötige Energie auf das Spielfeld bringen“

Valentin Bauer, Spieler Dukes: „Gratulation an Traiskirchen, sie haben heute gut exekutiert, mit unserem Lazarett fällt es uns derzeit natürlich schwer. Ich denke, unsere jungen Spieler haben heute einen guten Job gemacht. Jetzt geht es nur darum, alle Spieler fit zu bekommen, dann können wir, glaube ich, guten Basketball spielen. So ist es momentan leider sehr schwer“

Beste Scorer: Hollingsworth 21, Gamble Jr. 15, Vranjes 14 bzw. Bauer 21, Murray-Boyles 12, Joyce 10.