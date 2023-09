Traiskirchen mit Testsieg

Im vorletzten Testspiel vor Beginn der neuen Saison in der win2day Basketball Superliga unterliegen die Vienna Timberwolves am Samstag bei den Arkadia Traiskirchen Lions mit 72:79. Die Wolves lagen nach drei Vierteln voran, ehe sich die wurfstarken Niederösterreicher (11/19 Dreipunkter) im letzten Abschnitt durchsetzten.

Nach einem punktarmen Beginn konnten sich die Wölfe um Momo Lanegger eine Vierpunkte-Führung herausspielen. Gegen Ende des ersten Abschnitts wechselten sich Jakob Szkutta und Aleksej Kostic mit Distanztreffern ab, die Lions liegen nach zehn Minuten mit 18:17 vorne. Auch im zweiten Viertel spielten die Timberwolves gefällig. Jonas John, Pippo D„Angelo und Co. konnten die Führung zurückerobern (33:31). Die Schlussphase der ersten Hälfte gehörte den Gastgebern, die mit einem 40:36 in die Kabine gehen. In den ersten fünf Minuten nach Seitenwechsel ließen die Wölfe nur vier Punkte zu, Ziga Fifolt, William Emiohe und Kollegen gehen neuerlich in Front (46:44 bzw. 50:47). Traiskirchen schlug zwar zurück, aber Oscar Schmit sorgte gegen seinen Ex-Klub mit drei Freiwürfen für ein 56:54 aus Sicht der Timberwolves vor dem letzten Viertel. Dort lief Altmeister Fabricio Vay mit drei teilweise schweren Dreipunktern heiß, auch Devon Clare traf stark. Die Wolves hatten auch offensiv Probleme – insgesamt unterlaufen 21 Ballverluste – und die Lions setzten sich mit einem 15:3-Run innerhalb von fünf Minuten auf 69:59 ab. Fifolt und Wlasak hielten zwar noch einmal dagegen, doch Obinna Ndukwe und die Niederösterreicher ließen nichts mehr anbrennen.