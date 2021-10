Traiskirchens Löwen wollen Gmundens Schwäne beißen

Ein heroischer Kampf, der Lions Dome bebt: Mit 76:72 retten sich Traiskirchens Löwen ins entscheidende Spiel fünf der Viertelfinal-Serie gegen Gmunden. Das war 2019, der Traum vom Halbfinale platzte schlussendlich. Die Entwicklung der beiden Teams verlief seitdem diametral. -41, -37, -21, -15: 114 Punkte mehr brachten die Swans in den letzten vier Aufeinandertreffen auf die Anzeigetafel, holten Meisterschaft und Supercup, während Traiskirchen bis zur letzten Sekunde gegen den Abstieg kämpfte.

Heimsieg gegen Heimverein

Und jetzt? Die Lions sind so knapp dran, wie zuletzt 2019. Beide Mannschaften halten bei einem Sieg und einer Pleite. Favorit sind aber weiterhin die Jungs vom Traunsee. Benedikt Güttl stand vor zweieinhalb Jahren noch für Traiskirchen am Court, wechselte danach nach Oberösterreich und meint zur Ausgangslage: "Das Cup-Spiel in Graz hat uns Selbstvertrauen gegeben. Das wollen wir mitnehmen und am Sonntag wieder vor heimischem Publikum gewinnen.“

"Der Druck liegt bei Gmunden"

Richard Poiger, Sportlicher Leiter Gmunden: „Traiskirchen hat über den Sommer gut aufgerüstet und hat ein schlagkräftiges Team beisammen. Wir haben in Graz schon über weite Strecken gezeigt, wie wir spielen können. Dies gilt es auch im Heimspiel umzusetzen und über 40 Minuten konzentriert zu agieren.“

Nenad Josipovic, Headcoach Traiskirchen: „Wir haben gegen Oberwart lange gut mitgehalten. Auf die ersten drei Viertel wollen wir aufbauen. Gmunden ist der Favorit, wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.“

Oscar Schmit, Spieler Traiskirchen: „Nach dem Spiel in Oberwart fahren wir ohne Druck nach Gmunden. Wir wollen über 40 Minuten mitspielen und dann werden wir am Ende sehen, wer die bessere Mannschaft ist. Der Druck liegt bei Gmunden.“