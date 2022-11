Wenn die Löwen lauter brüllen

Werbung

Am Samstag hatten im Klosterneuburger Happyland nur die Traiskirchen Lions einen breiten Grinser im Gesicht, die Löwen entschieden das erste NÖ-Derby der Saison mit 77:71 für sich. Zu Allerheiligen legten die Traiskirchner nach, revanchierten sich bei den Fürstenfeld Panthers für die Niederlage zum Meisterschaftsauftakt. Evan Taylor und Co. schossen die Oststeirer mit 79:58 aus dem Cup. Die Lions stehen damit im Pokal-Viertelfinale.

In Abwesenheit von Steve Robinson, der Amerikaner legte Traiskirchen im ersten Saisonduell noch 35 Punkte in den Korb, war es auch ein gutes Stück einfacher. Lions-Geschäftsführer Paul Handler: „Wir hatten einen verhaltenen Start. Vielleicht haben wir sie aufgrund der Ausfälle am Anfang auch auf die leichte Schulter genommen“, waren die Fürstenfelder nach dem ersten Viertel mit 15:13 voran.

Qualität ist da, Top-Sechs sind dennoch kein Muss

„Spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass wir die stärkere Mannschaft sind.“ Ob die Löwen mit den beiden Erfolgen, so wie dem Sieg gegen die Timberwolves schon in der Saison angekommen sind? „Auf jeden Fall. Vieles funktioniert jetzt fast schon automatisch. Man sieht, dass die Qualität grundsätzlich da ist“, meint Handler, auch bei den jungen Spielern. Nils Kühteubl bekommt in dieser Saison mehr Spielzeit, überzeugte im Cup vor allem im Fast-Break, scorte zwölf Punkte. David Makivic und Aleks Kostic machten ebenfalls Fortschritte. „Wir müssen einen Stamm an Österreichern aufbauen“, sagt Handler, deshalb sei die Qualifikation für die Top-Sechs in dieser Saison trotz allem kein Muss. „Vom Budget her, mit unseren drei Legionären, gehören wir sicher nicht zu den Top-Sechs.“

Da ist der kommende Gegner Graz (Samstag, 17 Uhr, auswärts) eine andere Hausnummer. Der UBSC spielt mit vier US-Boys und zwei weiteren Legionären. „Wir haben dort keine hohen Chancen, können dort aber befreit aufspielen.“