Das Duell der Raubkatzen

Das erste Spiel der Saison bringt für die Traiskirchen Lions ein Deja-vu. Wie schon in der letzten Saison geht es zum Auftakt gegen die Fürstenfeld Panthers. Das Ergebnis soll aus Löwen-Sicht kein Deja-vu werden. Vor einem Jahr gab es gegen die steirischen Raubkatzen nämlich eine 77:81-Niederlage.

Dass bei den Lions nach dem Umbruch im Sommer noch nicht alles flutscht, war beim Basket Open und dem Duell gegen die Klosterneuburg Dukes zu sehen. „Durchwachsen“, fasst Geschäftsführer Paul Handler die Niederlage mit sieben Punkten Differenz zusammen. Die Pleite hat aber auch eine positive Seite: „Wir haben eigentlich schlecht gespielt, haben aber dennoch mitgehalten.“ Das gibt für das Match gegen Fürstenfeld Hoffnung. „Aber es braucht definitiv eine Leistungssteigerung“, glaubt Handler. Die braucht auch Fürstenfeld. Im Steirer-Cup gegen Kapfenberg und Graz hohe Schlappen.

„Die Panthers sind nicht zu unterschätzen, aber wenn wir um die Top-Sechs mitspielen wollen, dann ist das ein Pflichtsieg.“ Die Superliga stellte vor der Saison ein Power Ranking auf. Traiskirchen wird dabei auf Rang acht eingestuft. Fürstenfeld wird als schwächstes der zwölf Erstligisten eingeschätzt. „Sie haben trotzdem drei neue Amerikaner geholt“, will Handler von einem Selbstläufer nichts wissen und beschwört einmal mehr die Fanszene.

Die Anhänger pilgerten schon in der Vorbereitung zahlreich in die Halle. „Beim Basket Open am Wochenende war der Lions Dome schon fast voll. Es war sicher eine der bestbesuchten Basket Open der Geschichte“, spürt Handler eine Basketball-Euphorie in der Stadt.