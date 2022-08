Baden-Turnier bangt um topgesetzte Seidl/Waller

Werbung

Wie die Veranstalter am Montag bekanntgaben, sei Waller erkrankt, hoffe aber, für den am Freitag beginnenden Hauptbewerb noch einsatzfähig zu sein. Die Paarung war am Samstag vergangener Woche bei den Europameisterschaften in München nach vergebenem Matchball erst im Viertelfinale ausgeschieden.

Fix fehlen werden die in Baden ursprünglich auf Nummer zwei gesetzten Martin Ermacora/ Moritz Pristauz aufgrund einer bei der EM erlittenen Handverletzung Ermacoras. "Oldie" Clemens Doppler, der mit Thomas Kunert antritt, durfte sich indes über eine Wildcard für das Future-Turnier freuen. Bei den Frauen wird das Feld der Gesetzten von Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig angeführt.