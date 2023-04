Alex Horst und Julian Hörl liefern „wahrlich eine Sensation“

Werbung

Der Beachvolleyball Baden-Akteur Alexander Horst trumpft mit Partner Julian Hörl auf der Beach Pro Tour auf. Beim FIVB Challenge-Turnier in Saquarema, 100 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro holten die beiden Österreicher die Bronzemedaille. „Wahrlich eine Sensation! Wir sind gar nicht gut in das Turnier gestartet, haben schwankende Leistungen gezeigt, uns aber durchgekämpft. Jetzt bin ich richtig streichfähig, die schwülen bzw. regnerischen Bedingungen waren ein anstrengender Kampf“, jubelt Horst und Hörl ergänzt: „Das Niveau ist so eng beieinander, jeder kann jeden schlagen. Diesmal haben wir öfter das glücklichere Ende für uns gehabt. Bronze, ein Traum.“ Platz drei sind gleichbedeutend mit 720 Weltranglistenpunkte, die vor allem einen wichtigen Schritt Richtung Weltmeisterschaft Anfang Oktober in Tlaxcala (Mexiko) bedeuten.