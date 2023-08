Austro-Ladies verpassen Quali-Chance

Es war nicht der Tag der Österreicherinnen in der Quali fürs Baden Future presented by Sportland.NÖ. Die rot-weiß-roten Beacherinnen verpassten am Mittwoch die Qualifikation fürden Hauptbewerb.. Michaela Hollaus/Laura Rieger mussten sich Eva Elekova/Emma Erteltova (SVK) 0-2 geschlagen geben, Michaela Wengler/Jennifer Pfau verloren gegen Esther Cramer/Laura Overwater (NED) 0-2 und Tatjana Puškina/Blanca Schroll gegen Louise Månesköld/Malin Bergholm (SWE) ebenfalls 0-2.

Zwei Eisen im Quali-Feuer

Bei der Qualifikation der Männer sind folgende ÖVV-Duos am Start: Robin Seidl/Moritz Pristauz und Maximilian Trummer/Christoph Dressler. Bei den Frauen mischen im Hauptbewerb neben den topgesetzten Dorina und Ronja Klinger, Katharina Schützenhöfer/Franziska Friedl sowie Magdalena Rabitsch /Anja Trailovic mit. Bei den Ladies steigen donnerstags bereits erst die ersten Gruppenspiele. Beginn: 9 Uhr.

Übrigens: Am Donnerstag ist der Eintritt frei. Tickets erhalten Besucherinnen und Besucher beim Check-In Schalter vor dem Haupteingang des Badener Strandbads.