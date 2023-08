Die Goldenen sind die großen Gejagten

Auf das Future folgt die Zukunft - die Staatsmeisterschaft steht nach dem Baden Future im Fokus. Neuerlich ist Baden der Nabel der heimischen Beachszene. Mit Dorina und Ronja Klinger und Martin Ermacora und Philipp Waller holten sich zwei ÖVV-Duos die Gold-Medaillen und zählen damit bei den am Freitag, 1. September, startenden Austrian Championships presented by SPORTLAND.Niederösterreich im Rahmen der win2day Beach Volleyball Tour PRO zum engsten Favoritenkreis um Staatsmeisterschaftsgold.

Dopplers letzter Heimauftritt

Alexander Horst wird mit dem Bad Fischauer Mathias Seiser in die Titelkämpfe im Badener Toyota Beach-Stadion gehen. Die Titelentscheidungen fallen am Sonntag. Beach-Legende Clemens Doppler wird sein letztes Turnier auf rot-weiß-rotem Boden bestreiten. Nach dem Ende der Saison beendet der 42-Jährige seine grandiose Karriere. „So entspannt bin ich noch nie ein Turnier gegangen“, freut sich Doppler auf das Adieu vor den heimischen Fans.

Im Vorjahr gewannen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sowie Mathias Seiser/Moritz Kindl die Titel in Baden. Da Plesiutschnig und Kindl aufgrund ihrer Verletzungen heuer nicht spielen können, wird es jedenfalls neue Staatsmeister-Duos geben.

Berger/Hohenauer reisen als Vize-Europameisterinnen an

Schützenhöfer spielt diese Saison nach dem Achillessehnenriss von Plesiutschnig mit der Niederösterreicherin Franziska Friedl. Die beiden zählen zu den ersten Herausforderinnen der Klinger-Schwestern. Aufgezeigt hatten zuletzt Eva Freiberger/Stephanie Wiesmeyr beim Future in Burundi, wo sie Silber gewannen. In Form präsentierten sich am vergangenen Wochenende auch die 16-jährigen ÖVV-Toptalente Lia Berger und Lilli Hohenauer (aus Ziersdorf). Die heimischen Hoffnungen holten sich erneut den U18 Vize-Europameistertitel in Madrid.

Mit Gold vom Badener Future-Turnier in der Tasche werden Ermacora/Waller bei den Männern die Gejagten sein. „Schon beim Future letzte Woche haben die Gegner im Service viel Druck gegen uns ausgeübt, auf das werden wir uns dieses Wochenende auch wieder einstellen müssen“, ist sich Ermacora bewusst. „Die Konkurrenz ist sehr groß. Mir persönlich fehlt noch die Goldene bei den ÖMS in meiner Sammlung. Mit Pippo (Waller) habe ich den richtigen Partner an meiner Seite, da er schon zweimal die Goldene errungen hat. Das Ziel ist der Titel!“

„Halber“ Titelverteidiger tritt mit Routinier an

Titelverteidiger Kindl hatte sich im Mai beim Future in Madrid am Knie verletzt und musste die heurige Saison abschreiben. Sein Partner Mathias Seiser wird ab Freitag mit Horst antreten. Dessen Stamm-Partner Julian Hörl ist nach der Geburt seines Kindes vergangenen Freitag noch in „Babypause“.

Robin Seidl/Moritz Pristauz waren am Wochenende beim BADEN FUTURE im Viertelfinale ausgeschieden, werden bei den Staatsmeisterschaften sicherlich mehr erreichen wollen. Paul Pascariuc/Laurenz Leitner durften am Wochenende über ihren ersten Turniersieg auf der World Pro Tour jubeln. Die Youngsters gewannen das Future in El Alamein (Ägypten).

Timo Hammarberg, der mit Horst am Sonntag in Baden Silber holte, wird ab Freitag wieder mit seinem eigentlichen Partner Tim Berger am Court stehen. Die beiden hatten erst kürzlich bei der U20-EM den Vize-Europameistertitel in dieser Altersklasse gewonnen.

Tickets gibt's unter www.beachvolleyball-baden.at - gespielt wird am Freitag ab 9 Uhr bis ca 19 Uhr. Gute Nachricht für die Fans: Die Wetterprognose verspricht feines Beachwetter. Und am Samstag geht's um 10 Uhr, abends lockt die Beachparty in den Melkerkeller.